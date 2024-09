El hombre que amenazó con matar a Javier Milei se arrepintió ante la Justicia

Fabián Leonel Barraza, el hombre que amenazó mediante un video al Presidente Javier Milei, fue indagado este jueves por el juez federal Ariel Lijo en el marco de la investigación que se le sigue por el delito de amenazas.

Barraza brindó declaración vía videoconferencia desde una unidad de la Policía Federal donde pasó la noche después de haber sido allanado y detenido en su casa de González Catán.

El procedimiento dio negativo para armas, pese a que manifestó en un video que circuló por redes sociales “le voy a dar un tiro, un cuetazo en la cabeza”. En su domicilio, sin embargo, solo se secuestraron varias pastillas de Clonazepam.

El hombre de 32 años buscó justificar sus amenazas argumentando que solo fue su opinión: “Yo estaba trabajando en Caballito, me estaba tomando unas cervezas y en ese momento pasé por el coso de los canales que estaban cubriendo eso de Milei, ahí me preguntaron qué opinaba yo de Milei y la verdad es que dije que opino (…) vi las cámaras, me acerqué y dije eso por decir”, sostuvo Barraza quien fue asistido por la defensora oficial Florencia Plazas durante su indagatoria.

Los dichos del imputado que generaron la causa judicial y su detención fueron en el marco de una entrevista realizada por un influencer que posteriormente publicó en la red social “X” mientras se debatía la ley Bases en el Congreso Nacional.

“Fabián Barraza Leonel lo quiere matar a Milei. Le voy a dar un tiro, un cuetazo en la cabeza, me voy a tomar 10 rivotril y le voy a romper un tiro en la cabeza con 44 magnum, 22 magnum, lo que sea, pusimos fierro de esos para apachurrarlo. tac, pum, lo vemos en cana”, amenazó Barraza en el video que data del pasado 12 de junio.

En su descargo ante la Justicia, Barraza dijo que nunca pensó que sus dichos iban a ser tomados tan a pecho. "¿Cómo voy a querer matar al presidente? Me fui un poquito de boca porque estaba re en pedo, no pensé que era importante lo que yo decía”, aseguró. Ahora el juez Lijo deberá determinar si lo procesa, lo sobresee o le dicta la falta de mérito.