Más sorpresas en el sistema electoral bonaerense que podrían cambiar las PASO

Axel Kicillof sufre vientos de norte a sur, y de este a oeste. Al no haber construido un poder propio y siempre flotar por encima de las corrientes que conviven en su espacio, los recientes desplantes de Cristina Fernández de Kirchner lo paralizaron y las dudas de su entorno más cercano acrecientan su imagen de debilidad, por lo cual todos proponen y ejecutan sin que él pueda incidir por más buena imagen que aún mantiene, mucho mayor de los que lo asisten o critican.

Eso hizo que desde La Cámpora y el Frente Renovador empezaran a analizar modificaciones que los benefician de cara a un inédito proceso electoral, donde es imprescindible realizar dos elecciones en la Provincia que sí o sí debe convocar Kicillof con todas sus limitaciones legislativas y políticas.

En este contesto, y sugestivamente, después de más de un año y medio de su presentación, el oficialismo de la provincia de Buenos Aires iniciará a analizar un expediente presentado por Joaquín De la Torre en el Senado bonaerense para que las PASO se realicen en una fecha diferente a la que se convoca a nivel nacional.

Desde hace más de una década, durante la gestión de Felipe Solá como gobernador, la Provincia unificó el día de realización de las PASO con el del calendario nacional para que el peronismo, por aquel entonces Frente para la Victoria, aproveche el envión de los candidatos más taquilleros para diputados o senadores de todo el país.

La excusa era, como siempre, "evitar trastornos a la sociedad" y que "no fuera a votar más veces que lo necesario". Altruistas, ataron la suerte y la discusión provincial a la Nación. En marzo del año pasado, sabiendo que su proyecto no iba ni siquiera a ser observado, De la Torre, ya lanzado para ser gobernador, pidió modificar dicha adhesión y presentó un expediente para que se modifique el artículo 2 de la Ley 14086 para que el Gobernador convoque a las PASO en un plazo no menor a 120 días ni mayor a 150 días anteriores a la realización de las primarias nacionales para "discutir los temas bonaerenses como corresponden".

El proyecto tenía varias finalidades. El senador, que abandonó Juntos por el Cambio y aún es miembro del bloque del Senado de La Libertad Avanza, puso entre sus fundamentos que "al celebrarse dichos comicios en distintas fechas, las prioridades de la Nación y la Provincia no se opacan y los candidatos a gobernador no quedarán escondidos detrás de una lista sábana".

"Buenos Aires se debe una elección propia, donde se discuta un proyecto de provincia y cómo resolver los problemas bonaerense. Desde 1983, únicamente en tres oportunidades se realizaron elecciones desdobladas", recordó en su argumentación del proyecto.

Las primeras dos no se trataron estrictamente de elecciones separadas dado que el calendario electoral se modificó por la variación en la duración de los cargos. Hasta 1994 el mandato presidencial era de seis años mientras que el gobernador de cuatro.

Por lo tanto, en 1987 con Antonio Cafiero y en 1991 electo Eduardo Duhalde, las elecciones de ambos cargos no coincidieron. Sin embargo, a pesar de no coincidir presidencial con provincial, las elecciones legislativas nacionales sí fueron simultáneas. El tercer antecedente fue en 2003 debido a la decisión nacional de adelantar la elección presidencial al mes de abril. Se eligió presidente casi cinco meses antes que el gobernador. De la Torre pide un debate exclusivo para la Provincia.

El expediente ingresará a la comisión de Asuntos Institucionales durante la sesión de hoy sugestivamente por decisión de las autoridades oficialistas de la Cámara en medio del debate abierto en la Legislatura no solo por la nueva modalidad electoral que se debe ejecutar tras la sanción de la Boleta Única en Papel, proyecto que también fue presentado para la Provincia pero que no se está siquiera analizando, sino por la posible modificación del sistema político que hoy funciona a través de ocho secciones electorales para elegir senadores y diputados provinciales.

La provincia de Buenos Aires deberá, indefectiblemente, realizar dos elecciones. Una con lista única para cargos nacionales y otra, seguramente de manera anticipada, para votar por los representantes provinciales y municipales, que seguirán siendo electos a través de la boleta sábana pero de solo dos troqueles.

Denominado "distrito único", el proyecto aún en carpeta y no presentado, empezó a ser visto por todos los legisladores para ver si tiene viabilidad o no. Ese método le quita la preponderancia a los intendentes a la hora de nominar los candidatos por cada región y le da más manejo a los partidos políticos directamente, cuya conducción pone al referente más conocido para hacer campaña en toda la Provincia.

En lugar de elegir 23 senadores y 66 diputados divididos en ocho listas por sección electoral, el sistema analizado podría ubicar a una única sábana entera para votar por los mismos cargos en las mismas regiones. Actualmente, Juan X se postula por la Primera Sección; Mariana M por la Segunda; Andrés L por la tercera; y así sucesivamente por las restantes. Del otro modo, la conducción de Unión por la Patria o La Libertad Avanza podría colocar a Laura R y Juan P en toda la Provincia, sin analizar la representatividad de cada región, siendo lo mismo el Conurbano que el interior para el sistema político.