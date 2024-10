Diputados aprobó los 34 proyectos mineros en Malargüe: quiénes votaron a favor y quiénes en contra

La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó este miércoles la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los 34 proyectos de exploración que forman parte del plan Malargüe Distrito Minero Occidental. La iniciativa se aprobó por 39 votos a favor, mientras que solamente 5 legisladores la rechazaron y hubo dos abstenciones. Ahora el Senado deberá tratar la propuesta para que los emprendimientos mineros tengan vía libre para comenzar.

La ratificación legislativa de los proyectos de exploración minera es uno de los requisitos que establece la Ley 7722 y está plasmado en el Artículo 3º de la norma. El plan del gobierno de Alfredo Cornejo consistió en enviar un grupo de emprendimientos comprendidos dentro del área denominada Malargüe Distrito Minero Occidental para que se traten en conjunto y evitar dilaciones tratando una por una las DIA de cada proyecto.

Las DIAs en cuestión, corresponden a 34 proyectos de exploración todos ellos ubicados en el departamento de Malargüe. Se trata de: EI Seguro; Campeones; Canillitas; Conejera; Dibu; Fideo; Hechicera; La Herradura; La Pechera; Los Azulejos; Mate Amargo; Mochileros; Papu; Pehuenche Oriental; Vecindario; Los Galgos; Las Arañas; Las Estrellas; La Meli; Elena; EI Perdido; Cerro de la Virgen; Merlot – Sirah; EI Toro; Porticos; Malbec; Calmuco; EI Montón; Los Carrizos; Minue; Riesling; Valenciana; Lego y Huemul.

El proyecto fue aprobado por una amplia mayoría, con votos oficialistas y el respaldo de diferentes bloques de la oposición. Solamente votaron en contra los diputados Jorge Difonso (La Unión Mendocina), Rolando Scanio (La Unión Mendocina), Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) y Grabiela Lizana (Bloque Renovador Línea Nacional). Mientras que José Luis Ramón (Consumidores y Ciudadanos) y Roxana Escudero (PJ) se abstuvieron.

La diputada oficialista Érica Pulido fue la encargada de exponer durante el debate los detalles de la iniciativa y aseguró que los lineamientos de los proyectos “nos posiciona ante una minería responsable, sostenible, moderna y transparente”.

A su vez, el diputado Alberto López, del bloque de la UCR, se centró en los aspectos técnicos de los proyectos y concluyó que “son sumamente importantes para el departamento de Malargüe y para la provincia de Mendoza. El pueblo de Malargüe y las autoridades lo piden, creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y creo que la gran mayoría de esta cámara, sin dudas, aprobará esta declaración de impacto ambiental”.

La diputada Jimena Cogo, de La Unión Mendocina y oriunda de Malargüe, también respaldó la propuesta e hizo hincapié en las posibilidades de crecimiento económico para el departamento del sur, aunque también destacó la importancia del cumplimiento de los controles por parte de las autoridades provinciales.

“Creo que el progreso es un proceso perfectible, que el Gobierno va a tener que redoblar esfuerzos para demostrar que todos los controles que lleva a cabo son reales y buenos para darle confianza a la sociedad mendocina. Y como creo eso y en representación de la mayoría de los malargüinos mi voto es afirmativo”, expresó.

Durante su intervención, el diputado del bloque Mejor Mendoza, Mauro Giambastiani, manifestó que “tenemos que avanzar, no podemos seguir estancados en pensar en que en Malargüe van a seguir viviendo de lo mismo. Es necesario combatir la pobreza y Malargüe hoy necesita de esto para progresar”. En tanto, resaltó que “vamos a seguir defendiendo la Ley 7722 y vamos a estar a favor de aquellos proyectos que estén dentro de la 7722 y cumpliendo a rajatabla con la misma”.

El representante del Partido de los Jubilados Auténticos, Edgardo Civit Evans, anticipó su voto positivo, pero advirtió que tenía “reservas” reservas respecto a algunos puntos y puso como ejemplo “algunos informes de impacto ambiental, sobre algunas empresas que se presentan que prácticamente no tienen capital y que han sido armadas para aprovechar este proyecto”.

No obstante, aclaró que “reo que el progreso está por encima de todo esto que tenemos que seguir discutiendo, porque este es el primer paso”.

Otros legisladores que expusieron durante el debate a favor de la iniciativa fueron Gustavo Cairo, de La Libertad Avanza; Sol Salinas, de Unión PRO; Guillermo Mosso, de PRO Libertad; y Cecilia Rodriguez de la UCR.

La misma posición adoptó el presidente del bloque del Partido Justicialista (PJ), Germán Gómez. “Es imposible hablar de explotación minera si no hay una fase de exploración previa. Se está haciendo todo lo que tiene que hacerse y que marca la ley, no veo irregularidades”, manifestó el legislador oriundo de San Rafael.

Los que votaron en contra y se abstuvieron

El primero de los legisladores que expuso críticas a la iniciativa fue José Luis Ramón, miembro del bloque de los Consumidores y Ciudadanos, aunque no votó en contra del proyecto, sino que se abstuvo de la votación.

Hizo hincapié en “la falta de calidad institucional” de los proyectos mineros y denunció que “de los 34 proyectos, la mayoría le pertenece a una empresa que se llama Apeleg Sociedad Anónima, que le pertenece a un señor que se llama Julio César Pulisich. Este hombre era síndico de la sociedad PRC (Potasio Río Colorado), afiliado al partido radical, amigo de funcionarios que hoy gobiernan la provincia de Mendoza. ¿Le da transparencia al desarrollo económico y a la calidad institucional que un amigo del gobernador y de los funcionarios que dirigen hoy tenga comprado 19 de los 34 proyectos que se van a aprobar? Me parece que tenía alguna información privilegiada el hombre”.

Sobre su decisión de abstenerse, el legislador fundador de Proyectora explicó que “sabemos que esto lo van a aprobar, el radicalismo tiene los votos para sacarlo. Pero no van a contar en el apoyo de nuestra fuerza, que ha puesto el acento en la falta de calidad institucional. Y nuestra posición es que no vamos a tomar partido. Nos vamos a abstener de votar en estos 34 proyectos. No vamos a ser cómplices de esa falta de calidad institucional”.

El mismo posicionamiento tomó la legisladora peronista Roxana Escudero, quien evitó exponer los fundamentos de su abstención.

En tanto, por el bloque del Partido Justicialista (PJ), la diputada Valentina Morán adelantó su voto en contra de las 34 declaraciones de impacto ambiental. “Siento que todavía no logramos discutir cual es el modelo de desarrollo para este tipo de actividades. El problema principal con respecto al Gobierno provincial es la desconfianza”, indicó la joven dirigente kirchnerista.

Respecto a los motivos de su postura, resaltó que “me parece importante no discutir minería sí o minería no, sino la lógica del extractivismo. Si no queda ni un solo peso en nuestras comunidades, esto no es progreso, sino que es un saqueo y estamos hablando de recursos no renovables. Las generaciones jóvenes queremos desarrollar nuestros proyectos de vida y queremos que sea con oportunidades, pero que esas oportunidades no sean a base de un saqueo que no piensa en nuestras vidas”.

Por su parte, el diputado de La Unión Mendocina y ex intendente de San Carlos, Rolando Scanio, expresó que “en base a mi compromiso y a mis convicciones con el cuidado del ambiente y por respeto al legado de mi pueblo y de mi región y basándome en gran cantidad de dudas respecto al procedimiento de este proyecto, voy a adelantar mi voto negativo”.

También se posicionaron en contra del proyecto la representante del bloque Renovador Mendoza Línea Nacional, Gabriela Lizana, y el referente del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto.

“En esta oportunidad vamos a votar en contra, pero recordando que entendemos lo aspiracional como algo necesario. El camino ha empezado a emprender por un lugar correcto, pero todavía quedan muchos aspectos por mejorar. Esperamos poder ser parte de esa mejora, para que Mendoza entre en el camino de la minería responsable, porque una actividad con fecha de vencimiento nunca será sustentable. Y siempre hay que proteger el agua porque el agua es vida.

También votó en contra el diputado sancarlino de La Unión Mendoza, Jorge Difonso, quien expuso sus dudas sobre la calidad de los controles y aseguró que no se está cumpliendo con la Ley 7722 al tratar los 34 proyectos en una sola votación.