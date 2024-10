La jugada de Ricardo Quintela para poder ir a las urnas contra Cristina Fernández de Kirchner en la interna del PJ

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, recurrió a la Justicia para poder participar de la interna del peronismo en el que disputa la presidencia del partido con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Interpusimos recurso de apelación contra la resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista, ya que esta afecta derechos y garantías Constitucionales y políticas fundamentales", informaron desde la cuenta de X "Federales. Un grito de corazón", que lleva al riojano como candidato.

La Junta Electoral del Partido Justicialista (PJ, peronismo) resolvió este domingo no oficializar la lista encabezada por Quintela de cara a la consulta interna del partido, prevista para el próximo mes y en la que la lista de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner será ahora la única candidata.



La decisión fue anunciada este lunes por el partido. Mediante una resolución se estableció "no oficializar la lista 'Federales, un grito de corazón' por no reunir los requisitos reglamentarios".



Además, la Junta Electoral decidió rechazar los pedidos de la lista encabezada por Quintela, que ocupa el cargo de gobernador de La Rioja (noroeste), de recusación del organismo electoral y de suspensión del proceso electoral, y rechazó las acusaciones de parcialidad en favor de la lista de la exmandataria.

En este escenario, la lista 'Primero la patria', liderada por Fernández, será la única que se presente a la consulta interna prevista para el próximo 17 de noviembre.



La expresidenta oficializó el pasado fin de semana su candidatura para disputar la presidencia del Partido Justicialista (PJ), en la que será la primera gran consulta interna del peronismo después de 36 años. Fernández tomó esa decisión tras rechazar un frente de unidad con Quintela y tras semanas de disputas internas y preparativos que se han convertido en una batalla por el control de la principal fuerza opositora al Gobierno de Javier Milei.