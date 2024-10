Interna del PJ: desde la lista de Quintela acusan a La Cámpora de robar y adulterar documentos

En la interna del Partido Justicialista (PJ) se está definiendo quién será el que presida el espacio político. Cristina Kirchner dejó en claro su intención de competir por la presidencia, mientras que este fin de semana la Junta Electoral del PJ rechazó la lista de Ricardo Quintela por irregularidades en los avales presentados. Desde la lista de Quintela dicen que la Junta Electoral está siendo parcial y beneficia explícitamente a la lista de Cristina, que de esta manera es la única que competiría en las elecciones del PJ el próximo 17 de noviembre.

Jorge Yoma, abogado de Ricardo Quintela, acusó a La Cámpora de corrupción y aseguró que lucharán por via judicial en MDZ Radio 105.5 FM.

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja. Foto: X (@QuintelaRicardo)

Sobre la invalidación de los avales, el abogado aseguró que "se los robaron". Cuando el partido de Quintela fue a presentar la lista con los avales por primera vez, "la Junta no estaba. No se había constituido todavía. La recibieron en el Partido Justicialista, obviamente los empleados de Cristina que están en el partido, que son las autoridades que fueron designadas con Alberto Fernández a la cabeza en el 2020", explicó. Después de recibirla, "ellos adulteraron la documentación. Se la robaron, para lo cual también vamos a presentar una denuncia penal por adulteración y por robo de documentos públicos", adelantó.

Yoma entonces hizo una grave acusación contra el sector opositor: "Los avales de Cristina fueron extrapolados directamente desde los avales de Massa en el 2023. Y presentaron la lista. Son todos ilegítimos. Así lo denunciamos también. Pedimos un peritaje de 48 horas que se extienda el plazo de oficialización de las listas para que un perito revise la legitimidad de los avales de las dos listas".

"Y decidieron voltear nuestra lista porque además nunca pensaron en competir. No tienen nada. En 20 días deberíamos ir a elecciones. No está el Correo Argentino. No sabemos donde vamos a votar. No están las autoridades de mesa, no están los sistemas de cómputo ni la seguridad de las urnas. No tienen nada", comentó. Para Yoma, Cristina solo representa a "un sector minoritario del conurbano bonaerense, que es La Cámpora. Tomaron por asalto el Partido Justicialista y consagraron a Cristina emperatriz", mientras que Quintela "viene recorriendo la Argentina" buscando apoyo en las distintas provincias, "algo que ni Cristina ni muchos dirigentes nacionales hacen".

La Junta Electoral detectó que los avales presentados por Quintela eran insuficientes y no tenían los requisitos suficientes como para ser considerar su validez. "Cuando a nosotros nos cuestionaron lo de los avales, nosotros dijimos que no presentamos un papel más porque se los robaron y estaban adulterando la documentación", justificó el abogado. "Yo desafío a los compañeros de Cristina, emperatriz de la lista, a que me digan cómo hicieron ellos para en una semana juntar 200.000 avales", cuestionó.

"Nosotros vamos a la justicia federal para que la justicia federal intime al Partido Justicialista a realizar un proceso electoral democrático, participativo, transparente, con un cronograma electoral creíble y con fecha tope, digamos el 11 de marzo, que es cuando vencen las autoridades partidarias", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: