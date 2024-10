Reelección indefinida, denuncias y la reforma constitucional: ¿qué ocurrirá con Gildo Insfrán?

Dicen que Gildo Insfrán siempre está un paso adelante, otros hablan de que está mostrando debilidad política y algunos opinan que replica en Formosa el régimen venezolano de Nicolás Maduro. Con tres denuncias por inconstitucionalidad contra su reelección indefinida, podría estar asomándose una estrategia que el peronismo tiene bajo la manga para perpetuarlo en el poder al menos dos mandatos más: la Cámara de Diputados ya aprobó la ley para reformar la Constitución Provincial.

Entre las causas presentadas, una es del diputado radical Fernando Carbajal, quien ya había intentado sin éxito frenar su candidatura el año pasado en elecciones; otra fue hecha por el senador Francisco Paoltroni, y también hay una de la Confederación Frente Amplio Formoseño. La Corte Suprema le solicitó a la provincia que se expida sobre las dos primeras mencionadas. En paralelo, la UCR planea denunciar al mandatario por sus intenciones de modificar la carta magna.

Hay gran optimismo de que esta vez la Justicia falle en contra de Insfrán, quien goza de su décimo mandato tras ganar los comicios en 2023 con casi el 70% de los votos. El Ejecutivo local también parece sospechar que la Justicia esta vez no lo avalará, y crece el rumor de que está cocinando alguna vía judicial para intentar ir en contra de cualquier fallo; en paralelo, esta reforma apuntaría a darle más tiempo en el poder.

Francisco Paoltroni le pidió ayuda a Milei para confrontar a Insfrán.

Dicha iniciativa recurre a la convocatoria de constituyentes, como hizo en 2003, y llama a que se modifique de manera urgente el texto magno. El martes ingresó a la Legislatura a las 8 de la mañana y se aprobó en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales dos horas después; y el jueves fue sancionado en Diputados.

El Poder Judicial de la Nación podría fallar en contra de su gobernación, la reforma inevitablemente se aprobará y la oposición presentará una medida cautelar (que, de seguro, no encuentre buen puerto). Luego, la Corte podría -aún con los cambios que reciba eventualmente la Ley Suprema de Formosa- seguir diciendo que esto inconstitucional. Y esa sería la definición clave, quizás.

En Formosa, sin embargo, creen que el obejtivo de Insfrán es tener una nueva Constitución para que cuando falle la Corte quede como algo abstracto por tratarse de un texto ya viejo. Así, podría ir por un nuevo mandato basado en la nueva Constitución. Salvo que la Justicia se lo impida.

Reelección indefinida de Insfrán: ¿Es legal?

La Constitución de Formosa establece en el Artículo 132 que el gobernador y su vicegobernador durarán 4 años en el cargo y podrán ser reelegidos. No fija ningún límite y, por lo tanto, se la podría interpretar en favor de la reelección indefinida.

Otro territorio que dicta lo mismo es Santa Cruz, mientras que en Catamarca recientemente reglamentaron una ley que prohíbe las reelecciones indefinidas. Hay que recordar lo ocurrido en los comicios del 2023, cuando se frenaron las candidaturas de Juan Manzur en Tucumán y Sergio Uñac en San Juan; o en 2019, cuando la Justicia dictaminó que Alberto Weretilneck estaba inhabilitado para ser candidato a gobernador de un nuevo período en Río Negro.

Gildo Insfrán y Alberto Fernández.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en varias ocasiones, expresó que la vigencia del sistema republicano consagrado en los artículos 1, 5 y 6 de la Constitución Nacional presupone de manera primordial la periodicidad y renovación de las autoridades. Es una virtud republicana desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder, según explican los expertos.

La oposición formoseña insiste en que Insfrán logra ser hoy el gobernador con más tiempo en el poder debido a la influencia que tiene en la provincia; e incluso denuncia que algunos "son perseguidos y monitoreados" hace tiempo. Fue Paoltroni quien, ante todo este panorama, le pidió a Nación que intervenga y recibió una contundente negativa.

"Es la puerta de entrada del narcotráfico e ingreso de armas. Es la zona liberada", dijo Gabriela Neme, diputada provincial, sobre la provincia. "Ningún gobierno se anima a intervenir. Primero, por lo que representa el poder de Insfrán. Y segundo, porque Formosa es el 1% del patrón electoral, entonces, ¿a quién le importa lo que vivimos?", añadió.

Qué plantea la reforma constitucional de Formosa

La Constitución de Formosa es de las más "modernas", porque se reformó en 1991 y en 2003, cuando se añadió este Artículo 132 que permite la reelección indefinida del mandatario y su vice. Aún así, la gobernación expuso una serie de argumentos para volver a modificarla de forma urgente:

Afianzar el sistema representativo, republicano y democrático. Este es el punto clave para modificar el Artículo 132 y que, de ahora en más, quizás se permitan sólo dos mandatos consecutivos y nada más (es decir, Insfrán podría tener dos gestiones más).

podría tener dos gestiones más). Garantizar a la comunidad el pleno goce de derechos y garantías, incorporando nuevos derechos llamados de cuarta generación.

Receptar con jerarquía los derechos de la comunidad al agua y a la energía declarando como causas provinciales obras trascendentales como el Acueducto del Desarrollo Formoseño, el Acueducto del Norte, el Acueducto del Sur, así como el logro de la diversificación de la matriz energética.

Reorganizar funciones estatales con el fin de consolidar una administración más eficaz y eficiente, fomentando la modernización e innovación.

Incorporar nuevos mecanismos de control de la administración de los recursos públicos, especialmente en lo relativo a las operaciones financieras y de endeudamiento, con el fin de resguardar el equilibrio fiscal y el orden de las cuentas públicas.

Consolidar la responsabilidad del Estado en la formulación de políticas públicas en materia de salud y educación, fortaleciendo los criterios de universalidad, accesibilidad, equidad, calidad y participación comunitaria.

Ampliar el régimen de fomento a la producción, a la industria y a los nuevos sectores económicos que se desarrollaron en el marco de la ciencia, la tecnología y la innovación, con especial énfasis en la generación de empleo y el desarrollo integral de la provincia.

Fortalecer las políticas ambientales de la provincia, promoviendo el aprovechamiente sustentable de los recursos naturales y la adecuada protección de la rica biodiversidad de nuestro ecosistema, incorporando con jerarquía constitucional los instrumentos de política y gestión ambiental más adecuados y eficientes a estos fines.

Algunos de los argumentos para reformar la Constitución formoseña.

Formosa: ¿qué pasará tras la reforma?

Respecto de si la Corte podría fallar en contra de esta modificación, dependerá de lo que decida. Pero declararla inconstitucional sí se encuentra dentro de las posibilidades, lo que implica una esperanza para los opositores y una pesadilla para el peronismo local.

"La provincia no necesita reformar la Constitución", señaló Neme, y ejemplificó con lo que ocurre en Mendoza: lleva 100 años con la misma carta magna y es una de las provincias con mayor calidad institucional democrática, progreso, turismo y exportación. Los argumentos que expone el proyecto formoseño, por su parte, no justificarían esta nueva modificación.

Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, sobre Insfrán.

"Por ejemplo, habla de garantizar el derecho a la salud, algo ya garantizado en el artículo 81 de la Constitución del 2003, aunque no se cumpla. Habla de los derechos de cuarta generación, pero quiere hacer la gran Venezuela y controlar y censurar los comentarios en redes sociales, que es lo único que Insfrán hoy no puede manejar. También habla del derecho al agua, pero nosotros siendo una provincia mesopotámica y estando rodeados de ríos muy caudalosos, en estos 37 años Insfrán no pudo garantizar una obra hídrica", argumentó la diputada.

Otros legisladores, como Carbajal y Paoltroni (aún con las diferencias políticas que tienen) aseguraron que este proyecto es una "muestra de debilidad política", y seguirán peleando a nivel político y judicial contra sus medidas. La clave, según confiesan, es juntar a la oposición y tener una alternativa más fuerte al peronismo formoseño de cara a las próximas elecciones, sea cual sea el fallo judicial y la reforma resultante.