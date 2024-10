Con Emir Félix confirmado como presidente del PJ, se demora la definición de su compañera de fórmula

"Será una mujer, pero no se sabe quién acompañará a Emir Félix en la lista", le contó una fuente a MDZ en los minutos finales de la interna del PJ, la cual no se logró resolver en la semana y todavía tiene una gran incógnita pese al quórum para que haya lista de unidad.

¿Quién será "la segunda" de Félix? Es la incógnita más importante, pero no es la única. Vale recordar que el peronismo tiene en su carta orgánica la paridad de género como requisito. Es decir que como el presidente es un hombre, quien debe secundarlo debe ser una mujer. Flor Destéfanis (intendenta de Santa Rosa) y Sergio Giménez (titular de La Bancaria) han sido los últimos presidentes del PJ mendocino.

Emir Félix será será el presidente del Partido Justicialista de Mendoza desde 2025 a 2027. Eso nadie lo pone en tela de juicio. Hubo operativo clamor por su presencia a cargo del partido y el mismo tuvo efecto. Pero pese a esto y a la búsqueda de una lista de unidad, podría haber una prórroga de al menos 24 o 48 horas para decidir el resto de los cargos.

La definición está trabada, demorada, y tiende a que no se definirá antes de la medianoche de este sábado 19 de octubre. Las diferencias internas radican ahí y las negociaciones están calientes a poco de que sean las 00.00 del domingo 20. Fuentes le confirmaron a MDZ que "ya fue pedida una hora de prórroga, hasta la 1 am del domingo; pero podría extenderse hasta las 12 del mediodía". Lo cierto es que el nombre y apellido de la mujer que secundará al exintendente de San Rafael todavía no está definido. Y también hay discusiones elevadas para el resto de los cargos.

La CGT pidió que la compañera de fórmula de Emir Félix sea una mujer de los municipales, algo que aún está en "veremos". También se debate fuerte por los congresales, porque quien tiene el control del congreso local toma decisiones importantes (votan cronogramas electorales y con quiénes hacer y no hacer alianzas, por ejemplo). No es un detalle menor si se tiene en cuenta que, tras un 2023 magro a nivel provincial pero en el cual retuvo seis intendencias y recuperó Malargüe, el PJ apunta a liderar un frente con muchos partidos en un 2025 de elecciones legislativas. Esas decisiones se toman con aval del congreso partidario.

Una fuente le explicó a MDZ que "se están terminando conversaciones con todos los sectores para lograr lista unificada con Emir a la cabeza e intentar que todos se sientan representados".