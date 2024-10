El reclamo de Sturzenegger a los empresarios en IDEA: "Nunca más nos pidan bajar impuestos"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, le reclamó a los empresarios presentes en el Coloquio IDEA que "nunca más le pidan al Gobierno bajar impuestos", sino que "tienen que pedir que baje el Gasto". "Cuando piden bajar impuestos es pedir un privilegio para un sector", sentenció.

"Nunca más nos pidan bajar impuestos, porque si ustedes nos piden eso y el gasto se mantiene igual, ese impuesto que yo bajo a alguien se lo tengo que cobrar", manifestó el ministro durante su exposición en el 60º Coloquio IDEA que se desarrolla en Mar del Plata.

"Cuando ustedes me piden bajar impuestos me están pidiendo 'bajame a mí y subile a otro'. Ustedes me tienen que pedir que bajemos el gasto, porque cada gasto que bajamos es un impuesto que le cobramos de menor manera al conjunto de la sociedad. Destierren, tachen lo de venir a pedir bajar impuestos, que es pedir un privilegio para un sector, y apóyenos en ese ejercicio de bajar el gasto en el que está encaminado el presidente Milei", enfatizó Sturzenegger.

En ese sentido, el funcionario abrió su exposición celebrando la caída del gasto público del 40% que representaba en 2023 al 33% con el que cerrará 2024 y pidió aplausos para el presidente: "En su primer año de gestión, Javier Milei baja 7 puntos el gasto público, es algo impresionante". A su vez, adelantó que su gestión dará inicio a una nueva etapa que denominó "la deep motosierra".

"Consiste en ponerse en cada lugar y decir qué estás haciendo. ¿El Estado debe dar créditos? No, es una tarea del sector financiero. Si es algo que puede hacer una municipalidad, ¿lo tiene que hacer el gobierno nacional? No, chau afuera. Vamos a revisar cada área y cuando empieza a revisar es entre desopilante, loco y sorprendente", explicó Sturzenegger.

Luego, el ministro le pidió a los empresarios que notifiquen al Gobierno sobre "todas las vejaciones que el Estado les produce" y aseguró que terminará con toda la "maraña para cobrar peajes, burocracia e ideología".

Para concluir, el ministro recuperó el nombre de esta edición del Coloquio, "si no es ahora, cuándo" y se dirigió al auditorio que a las 12.30 recibirá al presidente Javier Milei. "Si no es ahora, es mañana, no dramaticemos. Pero este es un buen momento, porque el Gobierno está haciendo bien las cosas", concluyó.