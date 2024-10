Nuevos chats de Alberto Fernández y Fabiola Yañez: "Me enfermaste con tus 20 mujeres a la vez"

La defensa de Fabiola Yáñez aportó a la Justicia más chats privados que complican al expresidente Alberto Fernández en el marco de la causa que lo investiga por violencia de género, según dieron a conocer este jueves distintos medios.

Las conversaciones presentadas por Yañez indicarían que el exmandatario se habría encargado de sostener los gastos de su expareja en España para evitar que ella lo denunciara públicamente, como finalmente ocurrió a mediados de agosto.

“Antes de ayer eras una persona que me daba todo para evitarse una denuncia más. Hoy sos otra persona que no responde a mis requerimientos. Pero se terminó la Fabiola que perdonaba y hacía lo que vos y tu gente me decían que hiciera”, le recrimina la periodista al exjefe de Estado en un chat con fecha del 1º de julio de 2024.

En el intercambio, Fernández le ruega a Yañez “hablar tranquilos" al dìa siguiente, pero ella lo rechaza. “A vos jamás te importó mi dolor, me hiciste hasta lo que no pudiste. Jamás escuché un perdón, solo decir que eran bromas y que estaba loca e inventaba cosas, aunque te estuviera mostrando un video y mil pruebas. Me humillaste, me faltaste el respeto y me incineraste ante un país estando embarazada de tu hijo y no te importó, como siempre el único que se salva sos vos", sentencia la exprimera dama en la conversación.

"A mí no me vengas con cosas de psicópata que se quiere morir. No te creo ni lo que comes. Antes de ayer eras una persona que me daba todo para evitarse una denuncia más. Hoy sos otra persona que no responde a mis requerimientos. Pero se terminó Fabiola la que perdonaba y hacía lo que vos y tu gente me decían que hiciera", continúa Yañez, que luego lo acusa: “Durante 14 años me enfermaste con tu proceder enfermizo de tener 20 mujeres a la vez”.

La nueva andanada de chats es una secuela de los mensajes que se difundieron el miércoles, donde la exprimera dama le reprocha a Fernández los golpes que él le habría dado durante su estadía en la Quinta de Olivos. "Dejate de joder. Me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude. Lo planteás como una pelea, pero yo me iba a la casa de huéspedes porque me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo", denuncia la actriz.

Los nuevos mensajes se conocieron pocas horas antes de que la exasistente y antigua amiga de Yañez, Sofía Pacchi, brinde testimonio en Comodoro Py en el marco de la causa que investiga al expresidente.

Pacchi es una de las personas que más conoce a Fabiola y forma parte de los primeros “testigos de cargo” de la fiscalía. La mujer se presentará a las10 en el despacho del fiscal Ramiro González, quien tiene cerca de 63 preguntas para hacerle entre otras cosas, sobre la relación de la pareja presidencial, las supuestas infidelidades de Alberto Fernández y los presuntos problemas de alcoholismo de la ex primera dama.