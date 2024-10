"Me dejabas la cara hirviendo": los nuevos chats entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández que complican al expresidente

Surgieron nuevos chats que complican la situación del expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género iniciada por su expareja, Fabiola Yañez. La Justicia ya tiene acceso a estas conversaciones tras abrir el teléfono de la ex primera dama. Los mismos fueron dados a conocer el en programa Somos Buenos de TN.

En un mensaje que data del 3 de agosto de este año, Alberto Fernández expresó su preocupación: "Hoy apareció un periodista de Clarín preguntando por las fotos que le mandaste a María. Las tienen. Esto es grave". En su mensaje, el exmandatario subraya la gravedad de la situación, advirtiendo que "ahora aparecieron tus diálogos. Van a contar historias a partir de ahí. Van a venir contra mí".

La respuesta de Yañez fue, según el material que está en manos de la Justicia, contundente: "Dejate de joder. Me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude. Lo planteás como una pelea, pero yo me iba a la casa de huéspedes porque me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo". Además, la ex primera dama señala: "Así no se juega, Alberto. Vos me pedís de todo y siempre me jugás en contra y me traicionás. También sé lo que le andás diciendo de mí por atrás".

Tres días después, Alberto Fernández volvió a confrontar con Fabiola Yañez, enviándole recortes de la periodista Silvia Mercado, que afirman que Francisco no es hijo suyo. "Explicame esto", exigió el ex presidente, añadiendo que cada vez que Javier Milei enfrenta un problema "se lanza sobre mí".

Hace pocos días, Fabiola Yañez le comunicó a su círculo íntimo que recibió amenazas, aunque no especificó detalles ni identificó a los responsables. Sí subió una historia a su cuenta de Instagram donde expresó su preocupación al respecto. Según el canal TN, la expareja de Alberto Fernández teme que la Justicia examine el contenido de su celular que no esté relacionado con la causa, lo cual sería una de las razones por las que no se presentó ante la Justicia de España para entregar su aparato.

Esta preocupación se refleja en una carta enviada al fiscal del caso, Ramiro González, en la que solicita garantías de seguridad sobre el acceso a sus chats con el expresidente.