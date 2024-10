Coloquio IDEA: cumbres paralelas con Guillermo Francos, Mauricio Macri y Martín Menem

Se lleva adelante este jueves la segunda jornada del Coloquio IDEA en la ciudad de Mar del Plata y en esta oportunidad el plato fuerte será la posibilidad de acceder a encuentros privados con el jefe de Gabinete Guillermo Francos.

Además, más allá de las actividades de debate que se realizarán durante la mañana del segundo día de IDEA, los CEOs de las principales empresas del país tendrán almuerzos a puertas cerradas con referentes políticos de la actualidad: Martín Menem, Mauricio Macri, el team Santiago Bausili y Daniel González y por último Emilio Monzó.

En cuanto al jefe de ministros, los inversores y representantes de empresas podrán compartir un café privado a "agenda abierta", para llevarse un panorama exclusivo sobre los próximos pasos de la gestión de Javier Milei.

A pocos metros, en el restaurante Sarasanegro ubicado en San Martín al 3458, entre las 13:30 y las 15:30, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el titular del PRO, Mauricio Macri, mantendrán por separado, almuerzos privados con ejecutivos.

Durante la primera jornada, el representante del Gobierno fue Luis Caputo. En su exposición, el ministro de Economía volvió a decir que no hay fecha para salir del cepo, sino que hay condiciones necesarias. "No nos apuramos porque el paso del tiempo nos juega a favor, no en contra", explicó. Además, el ministro añadió que mientras más tiempo pase, más se desvanecen los efectos negativos de las políticas del gobierno anterior, permitiendo que prevalezca la política monetaria actual. "Estamos en el mejor momento", concluyó.

Se respira un clima de cambio de época en esta edición del Coloquio IDEA. De hecho el lema de este año es "Si no es ahora, cuando. Transformar, invertir, sostener". Luis Perez Companc, presidente de Molinos, Molinos agro y Pecom, explicó: "Buscamos volver a la operación de petróleo y gas. Es un desafío muy grande, porque son campos maduros y hay que ponerle mucha tecnología y mucha cabeza. Cómo sacar el petróleo a menor costo. Es nuestro aporte, nuestro granito de arena a la Argentina, porque el sector energético es muy importante y estos campos no estaban recibiendo la atención que deberían tener".

Por su parte, Ignacio Bartolomé, CEO de GDM, destacó: "Los profesionales argentinos son reconocidos en el mundo. Cuando se liberan obstáculos, el profesional argentino se destaca en países más estables. Si conseguimos bajar la incertidumbre, poder planificar a largo plazo y liberar ese tiempo consumido en cosas que no generan valor, la Argentina puede ser mucho más que lo que es hoy".

El Coloquio de IDEA continuará hasta el viernes 18 de octubre en el Hotel Sheraton de Mar del Plata. En los próximos días, se espera la participación del presidente Javier Milei y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.