La lapidaria crítica de Manuel Adorni a Lali Espósito: "Es un estilo de música que aborrezco"

El vocero presidencial Manuel Adorni se sumó a las críticas de Javier Milei a Lali Espósito, que recientemente lanzó "Fanático", cuyo video deja guiños contra el jefe de Estado.

Durante una entrevista con la novia de Javier Milei y conductora, "Yuyito" González, el funcionario no sólo fue contundente contra el estilo musical de la artista, sino con otra cuestión sensible: "Si tenés alguna especie de preferencia para mostrar algún caso de violencia de género o de posible violencia de género y no mostrás otros, también está bueno mostrarlo".

De esta manera, Adorni resaltó el hecho de que, hasta el momento, Lali Espósito no se haya referido a la causa de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por distintas agresiones que se investigan.

En un recital reciente, Lali Espósito había criticado al portavoz sin mencionarlo. Al respecto, el funcionario opinó: "Que cada uno sea libre. Imagináte lo que me puede preocupar a mí un video de Lali Espósito, como a ella no le debe preocupar en lo más mínimo lo que hago yo".

Puntualmente sobre la consulta de su último video, "Fanático", Adorni aseguró no haberlo visto, aunque fue lapidario: "Es un estilo de música que yo aborrezco". Además, en línea con Milei, quien la denominó "Lali Depósito", consideró que "si en algún momento recibiste fondos públicos, no está mal que uno lo muestre, ¿no?".

En otro orden, Adorni se refirió a su futuro dentro del Gobierno y admitió: "Si Milei me lo pide, estoy dispuesto a ocupar otro cargo".