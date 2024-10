Alberto Fernández participará de dos audiencias tras la aparición de nuevos chats con Fabiola Yañez

El expresidente Alberto Fernández deberá comparecer durante la jornada de este miércoles ante la Justicia Civil en el marco de la demanda que le entabló su ex pareja Fabiola Yañez por la cuota alimentaria de Francisco, hijo de ambos. Toda esta situación, se da tras una nueva explosión de pruebas en la causa por violencia de género luego de que se filtraran nuevos chats entre la expareja.

En la audiencia virtual, la abogada Mariana Gallego, quien representa a la ex primera dama, insistirá en que se incremente la suma de dicha cuota y que incluya el alquiler del departamento en el barrio Salamanca de Madrid donde vive Fabiola junto a su hijo, la mensualidad del jardín al que asiste Francisquito, compras de alimentos y la obra social del nene.

Actualmente sobre Alberto Fernández rige una medida cautelar mediante la cual se dispuso que el 30 por ciento de su jubilación de privilegio se destine a la manutención de su hijo menor. Sin embargo, eso no es suficiente para los costos en euros que tiene con su madre en España.

La de esta jornada será la segunda audiencia de conciliación luego que no prosperara la que se hizo el 2 de octubre último en la cual no se pusieron de acuerdo.

Más tarde, Silvina Carreira, abogada de Alberto Fernández participará de otra audiencia ante el juez en lo Criminal y Correccional Jorge de Santo para ratificar la denuncia a María Florencia Aguirre, esteticista de Fabiola Yañez.

La acusación contra Aguirre se dio en el marco de la causa por violencia de género que tramita en Comodoro Py. Sin embargo, Carreira denunció en la Justicia ordinaria a la cosmetóloga por haber incurrido en "gravísimas faltas a la verdad" en su declaración ante el fiscal Ramiro González.

El pasado 10 de septiembre, María Florencia Aguirre manifestó que estuvo el 19 junio de 2021 en la Quinta de Olivos para hacerle una limpieza de cutis y un masaje a Fabiola Yañez y que no volvió sino 10 días después cuando le vio el hematoma en el ojo.

La cosmetóloga dijo no creer la respuesta que le brindó la ex primera dama a la pregunta de qué le había pasado en el ojo, al tiempo que sostuvo que no quería indagar mucho. En tanto la defensa de Alberto Fernández sostuvo que no estuvo el 29 de junio en Olivos y exige que se comprueben sus dichos con los registros de ingreso y egreso de la residencia presidencial.