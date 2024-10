Citan a Alberto Fernández en la causa por falso testimonio contra la esteticista de Fabiola Yañez

El juez en lo Criminal y Correccional Jorge de Santo convocó a la abogada de Alberto Fernández para el miércoles a una audiencia para ratificar la denuncia a María Florencia Aguirre, esteticista de Fabiola Yañez.

A finales de septiembre, Silvina Carreira, defensora del ex mandatario en la causa por violencia de género, denunció en la justicia ordinaria a la cosmetóloga por haber incurrido en “gravísimas faltas a la verdad” en su declaración ante el fiscal Ramiro González. Durante su testimonio en Comodoro Py el pasado 10 de septiembre, Aguirre manifestó que estuvo el 19 junio de 2021 en la Quinta de Olivos para hacerle una limpieza de cutis y un masaje a Fabiola.

En esa línea sostuvo que no regresó a la residencia presidencial sino 10 días después momento en el que le vio el hematoma en el ojo, “le pregunté qué le pasó y me dijo que fue Alberto sin querer. La verdad que la miré y no le creí, tampoco la quería indagar mucho”, dijo Aguirre en su declaración ante el fiscal.

Para Carreira, el testimonio de Florencia fue para “perjudicar de forma palmaria” al ex presidente al tiempo que enfatizó que no estuvo el 29 de junio en Olivos, por lo que reclamó que sus dichos se contrasten con el registro de los ingresos y egresos a la quinta de ese día.

La audiencia será a las 11 de la mañana a través de videoconferencia. En la citación, el Magistrado de Santo advirtió que de no concurrir la letrada, la denuncia quedará archivada.