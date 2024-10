Cómo se compone la mayoría libertaria en Diputados que no garantiza leyes pero blinda vetos de Javier Milei

El Gobierno termina una semana clave en el Congreso con la ratificación de los 87 diputados para asegurarse un tercio de la Cámara de Diputados. Esto permite dos lecturas complementarias en lo político, que cambian según el sujeto de acción: Javier Milei podrá decirle que no a las leyes que no sean parte de su programa de gobernabilidad y la oposición no podrá imponer leyes que impacten en la gestión de la Casa Rosada.

Los gobernadores, por su parte, redoblaron el valor de los votos de los diputados que les responden. Javier Milei no hubiera podido consolidar ese número sin la buena voluntad de Osvaldo Jaldo (Tucumán) Hugo Passalacqua (Misiones), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio "Nacho" Torres (Chubut), el grupo que puso votos, ausencias y abstenciones para blindar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

Sin embargo, cuando sea necesario sabe que también puede contar con Gustavo Valdés (Corrientes), Martín Llaryora (Córdoba), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan) y Rolando "Rolo" Figueroa (Río Negro). Más como ocurre en las próximas semanas, donde el Gobierno nacional termina de definir el Presupuesto 2025, tal vez la ley más importante para las provincias, ya que les va a dar claridad también a las cajas provinciales.

Esto tiene una traducción línea lineal en el ordenamiento del recinto. Con los 38 PRO decidido a acompañar a los 38 libertarios, el oficialismo cuenta con los cinco radicales L que volvieron a acompañar el veto, ya sin el costo político del primer acompañamiento. También están los tres del bloque Independencia que responden a Jaldo y los otros tres del MID, bajo el ala de Oscar Zago. Los 89 del oficialismo libertario en Diputados también se componen con Paula Omodeo del monobloque (Creo) y Lourdes Arrieta de Fuerzas del Cielo, que si bien fue eyectada de La Libertad Avanza, sigue con lealtad firme a Milei.

El tercio con el que el Gobierno nacional se asegura los vetos en Diputados.

Los gobernadores también desembarcan en la Cámara baja a través de los bloques Innovación Federal, que responde a los Gobierno provinciales de Salta, Río Negro y Misiones. En Encuentro Federal, el bloque que dirige Miguel Pichetto, tiene lugar para el Gobierno de Córdoba. Ocupa tres bancas.

Allí también está Rogelio Frigerio y Nacho Torres ambos dividieron los votos en distintas canastas. El entrerriano tiene a Francisco Morchio en el bloque pichettista y Nancy Ballejos. El chubutense cuenta con Jorge "El Loma" Ávila (Encuentro Federal) que se ausentó en la última votación, estaba internado tras una intervención quirúrgica, y Ana Clara Romero (PRO), que en la última votación finalmente votó bajo la orden de Mauricio Macri y Cristian Ritondo, después de varias especulaciones sobre su votación.

En Unión por la Patria los gobernadores también tiene un peso particular. El que más polémica despierta es Jalil, que tiene cuatro diputados. Una de ellas, Fernanda Ávila, exsecretaria de Minería durante el Gobierno de Alberto Fernández, se ausentó en la votación. La decisión fue interpretada en el bloque de Germán Martínez como un gesto del Gobierno provincial a la Casa Rosada y no cayó nada bien.

El peso de los gobernadores en Diputados en su relación con con el Gobierno.

La que decidió expresar esa decisión fue Agustina Propato. "Para inaugurar la discusión del peronismo, nos tenemos que preguntar: ¿Dónde está la diputada peronista de Catamarca cuando se define la ley de financiamiento para la Universidad Pública ante el veto de Milei?", escribió en Twitter mientras se debatía en el recinto.

Estos diputados tomaron una decisión distinta a la del trío de tucumanos que responden a Jaldo y decidieron romper el bloque de Unión por la Patria en el inicio del Gobierno libertario.

Este esquema dentro de la Cámara baja no se dio de forma azarosa. En esto trabajaron fuertemente los oficialistas Martín Menem y Cristian Ritondo dentro de la Cámara de Diputados. Pero en la Casa Rosada también trabajaron para esto, con diálogo entre los gobiernos provinciales y los bloques legislativos. En esa misión se subieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el asesor estrella del Gobierno, Santiago Caputo, Karina Milei y su secretario Martín Menem.