El PJ mendocino se encamina a la interna tras el lanzamiento de un candidato inesperado

El PJ mendocino viene trabajando desde hace semanas para llegar al 19 de octubre con una lista de unidad y no exponer al partido a una reñida interna que termine de desgastar los débiles engranajes de la estructura local.

El objetivo es reconstruir el partido que sufrió su peor derrota desde la vuelta de la democracia en las elecciones del año pasado. Omar Parisi quedó tercero después del radical Alfredo Cornejo y el líder de La Unión Mendocina, Omar De Marchi.

Todo indicaba que los afiliados al PJ mendocino no iban a llegar a las urnas tras el diálogo entre la mayoría de los intendentes, los legisladores, la CGT y los referentes de una amplio abanico de sectores.

La última fórmula del PJ mendocino: Omar Parisi y Lucas Ilardo.

Aunque nadie arriesga nombres, los trascendidos señalan al exintendente de San Rafael, como el elegido por la mayoría para conducir desde diciembre los destinos del PJ mendocino, sin embargo, un candidato inesperado apareció en escena y está decidido a "ir hasta el final".

Se trata de Lautaro Cruciani, el líder del Movimiento Evita, que fue promovido por el peronismo de Guaymallén, Las Heras y Ciudad. "No me lancé, me lanzaron como candidato muchos compañeros que se sienten ajenos y huérfanos en el PJ y quieren dar la discusión. Son dirigentes de muchos sectores, el pan peronismo", explicó en diálogo con MDZ.

El líder del Movimiento Evita en Mendoza, Lautaro Cruciani.

"Hay afiliados que quieren otro PJ y la élite no puede poner límites a la participación. Si es verdad que hay que pagar $2 millones para presentar la lista departamental y $3 millones para la provincia, la Junta deberá dar explicaciones. Esto esto obtura las intenciones de los compañeros que quieren participar", agregó el referente del Movimiento Evita.

El exintendente de San Rafael, Emir Félix. (MDZ)

Por otro lado, Lautaro Cruciani aseguró que participó de la reunión de hace un mes con el resto de los dirigentes pero afirmó que no hubo "una discusión clara" sobre la interna del PJ mendocino que tiene fecha en las urnas para el 1 de diciembre.

"Por lo que escuché es un acuerdo entre La Cámpora y Emir Félix. Y nosotros no queremos más dirigentes que salgan de un trámite administrativo, queremos construcción de abajo hacia arriba y respeto a los líderes locales", dijo Cruciani. Los intendentes del PJ mendocino.

"El PJ tiene su propia historia y es saludable dar esa discusión. Nosotros tenemos dirigentes en todos los departamentos, estamos juntando los avales. El año pasado nos presentamos en las PASO y ahora vamos a ir hasta el final", cerró.

Por su parte, el resto del PJ mendocino sigue esperanzado en ir con una lista de unidad y evitar la interna. "La apuesta es por una alternativa que incluya a todos los sectores y agrupaciones. Nosotros vamos a seguir trabajando por una lista que exprese la unidad del peronismo", insistieron.