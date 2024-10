Llano denunció "autoritarismo" y "extorsión" de la UNCuyo por declararla "persona non grata"

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) declaró "persona non grata" a los legisladores que apoyen el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, durante su sesión del pasado miércoles 9. Entre los legisladores afectados se encuentra la diputada Mercedes Llano, del Partido Demócrata, quien votó a favor de mantener el veto impulsado por Javier Milei y que además es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tras la decisión de la universidad, el Partido Demócrata emitió un comunicado en rechazo a la medida. Llano, en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, defendió su postura ante la controversia.

Llano expresó con firmeza que la declaración de la UNCuyo constituye "la expresión máxima del autoritarismo", señalando que es una forma de "extorsión". "Es realmente vergonzoso y contrario al manifiesto que tanto defienden que lo que procura es la pluralidad, es la defensa del libre pensamiento", afirmó.

La diputada por Mendoza expresó que "recibí el voto del 40% de los mendocinos y tengo la responsabilidad y el compromiso con mis ciudadanos de instrumentar el programa de gobierno con el que se comprometió Javier Milei", subrayó. "El Partido Demócrata fue el creador de la Universidad Nacional de Cuyo, pero sí somos férreos defensores de una universidad profesional que haga un culto de saber, de conocimiento científico, de la excelencia autónoma, despolitizada como buen pensamiento liberal", declaró.

Para Llano, el actual sistema universitario, según afirmó, se ha desvirtuado en favor de un modelo que fomenta la "partidización y la captura política" en ciertas facultades, proceso que, a su juicio, ha sido exacerbado en los últimos años bajo la influencia del populismo.

Una de las principales críticas se centró en la gestión del kirchnerismo sobre el sistema universitario en la última década. Según la diputada, "el espíritu que le dio origen a la Ley de Educación Superior, que era el de instaurar la autonomía, la autarquía con sistemas de rendición de cuentas" ha sido desmantelado para permitir una administración "discrecional" y "politizada" de las universidades públicas. Sin embargo, la UNCuyo está actualmente dirigida por el radicalismo y por eso señaló: "Estoy hablando en general del proceso en el marco del Congreso".

Al ser consultada sobre el impacto personal de la decisión de la UNCuyo, Llano afirmó que no dejará que tales acciones influyan en su trabajo. "Tendría que haber explicado la rectora cómo esa decisión violenta las garantías constitucionales, que violenta el artículo 33 de la Ley de Educación Superior", señaló, sugiriendo que la declaración podría incluso ser considerada un "acto delictual". Llano advirtió que "responsabilizo a las autoridades, a la rectora, al vicerrector ante cualquier hecho de violencia que se llegue a suscitar".

La diputada aseguró que no ha recibido comunicación por parte de las autoridades universitarias para condenar tales actos. Aunque también dijo que se puso en contacto con ella Gabriel Fidel, vicerrector de la UNCuyo, a través de un mensaje de texto. "No me ha llamado, me escribió. No sé qué necesitará", comentó.

Llano, que también ejerce como docente en la UNCuyo, se refirió a los salarios que perciben los profesores universitarios en Argentina, describiéndolos como "paupérrimos" en comparación con otras partes del mundo. A su vez afirmó que cobra los dos sueldos: el de diputada nacional y docente universitaria ya que "son funciones compatibles".

Escuchá la entrevista completa: