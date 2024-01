Oficializaron a los integrantes de un ministerio clave de Alfredo Cornejo

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Víctor Fayad, designaron al equipo que estará al frente de la subsecretarías dentro de dicha cartera. Se trata de la Subsecretaría de Hacienda y la Subsecretaría de Finanzas. También se creó la Subsecretaría Legal y Técnica, con funciones de Jefatura de Gabinete.

Según la nueva Ley de Ministerios, la cartera nuclea, además, al Instituto Provincial de Juegos y Casinos; Caja de Seguro Mutual; Administración Tributaria Mendoza; Unidad de Financiamiento Internacional; Cuyo Aval; Fondo para la Transformación y el Crecimiento y Mendoza Fiduciaria.

Uno de los cambios que había anunciado Alfredo Cornejo antes de asumir era añadir un área de Recursos Humanos que dependa del equipo de Víctor Fayad. En su momento, Cornejo explicó que "en Hacienda estará incluida un área de Recursos Humanos. Hoy en las paritarias Hacienda solamente participa en lo que refiere al monto de los aumentos, pero queremos que participe en todo el proceso. Que todo el año se ocupe de cómo se ejecutan las partidas de personal en el resto de los ministerios". El plan es que el Ministerio de Hacienda tenga conocimiento fino acerca de la situación salarial de cada área ministerial. No obstante, las autoridades de Gobierno no especificaron en el reciente anuncio la inclusión de este punto en particular.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad. Foto: MDZ.

El Gabinete

En la Subsecretaría de Hacienda continuará en el cargo Daniela Fernández. Es licenciada en Economía, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo. Realizó la Maestría en Finanzas Públicas Provinciales y Municipales de la Universidad Nacional de La Plata. Se ha desempeñado como subsecretaria de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas desde 2020 y como directora general de Presupuesto (2006- 2007 y 2019-2020). Posee gran experiencia en las finanzas públicas por su desempeño profesional en cargos relacionados a la ejecución del gasto público, tanto en el ámbito provincial, municipal, legislativo, como también en el Banco Central de la República Argentina.

En la Subsecretaría de Finanzas sigue al frente Ignacio Barbeira. Es abogado por la Universidad de Mendoza, magister en Administración de Negocios por la Universidad Nacional de Cuyo y magister en Finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella. Se ha desempeñado como subsecretario de Finanzas desde 2021; como subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado (2019-2021) y director general de Rentas de la Administración Tributaria Mendoza (2015-2019). Ejerció como abogado y consultor y es presidente de Cuyo Aval SGR y vicepresidente de Mendoza Fiduciaria SA.

En lo que respecta a la nueva Subsecretaría Legal y Técnica, allí se desempeñará María Cristina Briggs. Es licenciada en Economía, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo y máster en Economía y Políticas Públicas del Instituto Torcuato Di Tella. Fue jefa de Gabinete del Ministerio de Hacienda y Finanzas (2019 – 2023) y directora General de la Unidad de Financiamiento Internacional (2017 – 2019). Previamente trabajó en Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía; en el Ministerio de Hacienda; en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y en la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

En el ámbito privado, brinda asesoramiento económico y fue docente de la Universidad de Congreso (2007 -2009); de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) (2001) y de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo (1997-1999).

Con el reciente anuncio, resta que se conozcan los miembros del Ministerio de Energía, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Producción.