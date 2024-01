Una foto sacudió la interna y ya hay promesa de batalla por la conducción del PRO

Muchas veces se repite que los políticos están más preocupados por las internas que por resolverle los problemas a la ciudadanía. Esta semana quedó claro que la pelea por la conducción del PRO es una de las prioridades de la vicegobernadora Hebe Casado. Con Alfredo Cornejo en España, ella estaba al frente del Ejecutivo provincial. Sin embargo, surgió la oportunidad de reunirse con Mauricio Macri en Villa la Angostura para apalancar su carrera por la presidencia del PRO y la vice no dudó en viajar, dejando a Martín Kerchner a cargo del barco. Casado presumió esa foto y robustece sus intenciones de comandar el partido amarillo, pero en la vereda de enfrente el demarchismo se reagrupa y se siente listo para dar batalla.

De esta manera comienza a revivirse una pelea que ya ha tenido varios capítulos. Desde hace años que Hebe Casado pretende disputarle a Omar De Marchi el liderazgo del PRO. Incluso, en diálogo con MDZ Radio afirmó que en dos oportunidades le han negado presentarse a elecciones con ese fin. El demarchismo manejaba las riendas y Casado afirma que utilizaron artimañas administrativas para privarle la posibilidad de competir.

Pero todo cambió el año pasado cuando, tras la salida de De Marchi de Cambia Mendoza se avanzó con la intervención del partido. El por entonces presidente, Álvaro Martínez, califica a los interventores como "los usurpadores" y los vincula al cornejismo. "Al PRO lo sigue usurpando algunos dirigentes del cornejismo que siempre han querido quedarse con el partido. La forma que encontraron era la usurpación disfrazada de intervención. Nunca tuvo asidero esa intervención. No había motivo alguno y era ilegal. Decían que no había fechas para elecciones internas cuando si las habían", advirtió al ser consultado por MDZ.

Incluso, se animó a adelantar que es probable que los interventores vuelvan a postergar las elecciones porque no tienen los números para ganar una interna. "Hoy lo unico que hacen es dilatar la normalización. No les conviene que esté normalizado porque evidentemente las fuerzas son dispares. Nosostros siempre hemos hecho una construcción que favorece al PRO. Se puede observar en cantidad de legisladores de concejales, intendencias, diputados nacionales. Esa construcción evidentemente genera temor y no quieren que participemos", afirma Martínez y aclara que darán pelea cuando se hagan las elecciones.

"Nosotros vamos a participar. Como siempre estamos armándonos y hablando con todos los afiliados, que son los que van a votar el día de mañana. Si es que se termina la intervención, ya que yo no veo que tengan ganas de que eso ocurra porque no les conviene. Al cornejismo no le conviee. Por eso tantas prórrogas y dilatan la fecha de la elección", adhirió y relativizó el apoyo de Macri a Casado diciendo que Macri le da reuniones a quien se la pide y eso no quiere decir que apoya a esa persona en un interna.

Todo indica que los comicios internos se harán en simultáneo con las elecciones de autoridades nacionales del partido. "Desde el PRO Mendoza decidimos adherir al cronograma nacional de elecciones internas para renovar autoridades. Las prioridades son los problemas de los mendocinos y el contexto difícil q vivimos como País. La gente nos necesita enfocados y trabajando para lo q nos eligieron", esgrimió la diputada mendocina Sol Salinas, identificada con el sector de Cambia Mendoza al igual que Casado.

La foto de Hebe Casado con Macri.

Depués de sacarse una foto con Macri, la vicegobernadora aseguró que quiere presidir el PRO y que “la intención es normalizar el partido, hacerlo crecer”. “Una de las caras del PRO ya la conocemos, es a través de la conducción de Omar De Marchi que ya sabemos que destruyó el PD por un deseo personal, destruyó al PRO por una intención personal. No creo en los líderes mesiánicos, en los liderazgos verticalistas o que son como una pirámide donde el presidente manda y todos los demás tienen que ser obsecuentes para poder obtener alguna cosa. Creo más en los liderazgos donde es más equilibrado el poder y dónde todos pueden tener oportunidad de crecer", disparó durante la semana Hebe Casado en MDZ Radio·.

La pelea ya empezó y ambos bandos se cuentan las costillas. En el demarchismo no lanzan ningún nombre pero Álvaro Martínez podría ir por un nuevo mandato al frente y tampoco descartan al exintendente de Luján, Sebastián Bragagnolo, como una posibilidad. "Nosotros nos manejamos en equipo. Lo importante es que continue el crecimiento que nosotros hemos dado", afirma Álvaro Martínez y aclara que no le tienen miedo a las afiliaciones de dirigentes cornejistas de otros partidos que el año pasado se sumaron al PRO. En ese lote aparecen Josefina Canale, Guillermo Mosso y otros referentes que recientemente se pintaron de amarillo.

"Las afiliaciones de cornejistas son para intentar quedarse con el sello del PRO que es lo que quiere el cornejismo desde hace mucho tiempo. Igual son solo algunas personas. No es que vienen con estructuras. Intentaron hacerlo con el PDP que es una persona, con Sergio Miranda que es empleado de Godoy Cruz. No nos preocupa porque son voluntades individuales que se suman no equipos políticos con territorio ni afiliaciones. Pero igual nosotros estamos preocupados y ocupados en los problemas de la provincia y el país", sentenció.