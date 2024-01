Hebe Casado se prepara para presidir el PRO de Mendoza: qué dijo tras reunirse con Mauricio Macri

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, se reunió en las últimas horas con el expresidente Mauricio Macri para hablar sobre, según ella misma explicó, “el futuro del PRO a nivel nacional y provincial, de la situación política y social del país y de la necesidad de ayudar a la gobernabilidad del presidente recién electo”.

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, Casado confirmó: “He dejado a alguien con una espalda bien ancha, capacitado para gobernar la provincia, que es Martín Kerchner”, respecto a que Alfredo Cornejo se encuentra en España.

Sobre el encuentro con Macri, contó: “Es una reunión que venía pendiente desde hace tiempo. Justo ahora se dio la posibilidad y viajé anoche para Villa La Angostura para encontrarme con él, tuvimos una reunión esta mañana en su casa y estuvimos hablando de diferentes temas, entre ellos la situación del PRO a nivel nacional y provincial y dentro de lo provincial la importancia de que el partido vuelva a tener una presidencia normal”. Casado recordó que en abril son las elecciones del partido.

Casado reconoció que “la intención es normalizar el partido, hacerlo crecer”. Y disparó: “Una de las caras del PRO ya la conocemos, es a través de la conducción de Omar de Marchi que ya sabemos que destruyó el PD por un deseo personal, destruyó al PRO por una intención personal. No creo en los líderes mesiánicos, en los liderazgos verticalistas o que son como una pirámide donde el presidente manda y todos los demás tienen que ser obsecuentes para poder obtener alguna cosa. Creo más en los liderazgos donde es más equilibrado el poder y dónde todos pueden tener oportunidad de crecer·.

"Estoy preparándome, intentando que el PRO crezca de una forma sana. Intentando dar la pelea de una forma sana y democrática, cosa que se me ha negado en dos oportunidades”, agregó.

También opinó sobre el paro general del miércoles y aseguró que fue “totalmente político, con solo esa intencionalidad. Estuvieron en la reposera durante cuatro años todos los dirigentes de la CGT, a pesar de la situación económica, no movieron un dedo. A poquito más de un mes de asumir este Gobierno hacer este paro no tiene otro significado que no sea político”.

Y añadió: “No hubo tanta adhesión, casi todo funcionó normalmente”.

