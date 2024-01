Ley ómnibus: Patricia Bullrich le metió presión al Congreso y mandó un fuerte mensaje

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich reclamó celeridad en la sanción de la ley ómnibus que el Gobierno de Javier Milei busca aprobar esta semana en el Congreso para impulsar una agenda de reformas, y afirmó que ya hay un acuerdo para que el proyecto sea votado positivamente en Diputados.

"Ya tiene un acuerdo, se ha trabajado un acuerdo. La ley no está como entró. La ley tiene una serie de cambios. Hay empresas que han salido de esa lista (de empresas estatales a privatizar), hay acuerdos que se han hecho", dijo la ministra en diálogo con Radio Mitre.

"La lógica es respetar esos acuerdos. Para eso se hizo un acuerdo. Hay cosas que ya se han negociado", explicó, y agregó que "se verá en otro momento" si hay posibilidades de avanzar con las reformas que se recortaron del proyecto original.

Bullrich subrayó que es fundamental acelerar la aprobación de la ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" porque con estas reformas el Gobierno del presidente Milei busca "simplificarle la vida a la gente".

"A mí me parece que hay veces que no hay que mirar tanto la letra chica de la ley, sino que hay que mirar las circunstancias generales del país. Y es un país que tiene que hacer un cambio copernicano y tiene que ser rápido, porque el tiempo es directamente proporcional al fracaso", argumentó la funcionaria.

En línea con esa urgencia enunciada, Bullrich vaticinó que la ley debería ser aprobada el próximo martes. "Ya hubo muchos pronunciamientos para que el martes salga la ley. Ya no habría razones para que esto no sea así. Ya están dadas las condiciones, ya se habían negociado las cosas, ya estaban en un punto de acuerdo. Lo que pasa es que llega un momento en que, si no la votás, todos los días hay alguien que le encuentra una coma más para cambiar", señaló.

La ministra insistió en que es "absolutamente fundamental" que se pueda aprobar en el Congreso "un instrumento que al Gobierno le da la posibilidad de generar cambios estructurales", y consideró que eso debería ser posible luego de que el Ejecutivo retirara del proyecto el capítulo fiscal, resistido por varios sectores.

"¿Qué es lo que evaluó el Gobierno? Que en el capítulo tributario, si ese capítulo seguía, era más oneroso para el Gobierno nacional, se iba a retrasar el plan de ‘déficit cero’ que el Gobierno tiene, y por eso decide retirarlo. No decide retirarlo porque no quiere discutir. Decide retirarlo porque lo único que íbamos a lograr es que la situación compleja que tienen los argentinos se iba a alargar", sostuvo Bullrich

"Para salir de esta crisis tenés que conseguir un objetivo, que es que el país se equilibre. Como no había equilibrio, el presidente dijo ‘saco este capítulo’. Y ahora todo lo demás, que ya se había arreglado, voten esto y después iremos viendo cómo llegamos al déficit cero", agregó Bullrich.

En ese sentido, y al ser consultada sobre la posición que tuvieron las provincias durante el tratamiento en comisiones del proyecto, la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio abogó por un "esfuerzo compartido". "Si están de acuerdo con el objetivo que es el 'déficit cero', tienen que hacer el esfuerzo porque esto es compartido. Somos un país federal, esto requiere un esfuerzo compartido", completó.

Y advirtió que "las provincias se pueden sentar, hacer un pacto fiscal federal y dar una certeza de cómo van a bajar sus impuestos y sus Estados", tras lo cual alertó: "Si vivís de la coparticipación es evidente que no sos un Estado productivo".

Por último, la ministra mandó un mensaje para la "tropa propia", que no es oficialista pero se ha manifestado afín a la agenda propuesta por el Gobierno: los diputados de Pro, la Unión Cívica Radical, y Coalición Cívica que integran Juntos por el Cambio. "Macri no presentó nunca un proyecto global, fundamental, de cambio estructural. Lo fue presentando por partes, y en general tarde. Hay un DNU de Macri del 2018 que contiene todas normas de desregulación, mucho más pequeño, pero similar a la idea que se está planteando ahora. Aquellos diputados, o aquellos bloques, que en ese momento les parecía bien ese DNU, ahora también apoyen y voten la desregulación", sostuvo.