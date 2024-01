Manuel Adorni insistió en que si la ley ómnibus no avanza se revisarán las partidas de las provincias

Manuel Adorni concedió una entrevista a TN donde se refirió a varios temas. Entre ellos, apuntó contra la CGT a horas del paro general y afirmó que "hay gente que quiere vivir en la decadencia".

Además, insistió en que si el proyecto de ley ómnibus no se aprueba se van a "revisar las partidas que se le dan a las provincias" y aseguró que el país "está devastado", pero el Gobierno "está trabajando para terminar con la inflación". "Si la ley no sale, es claro que el ajuste va a ser mayor y se van a analizar las partidas que se transfiere a las provincias", recalcó.

Por otro lado, el vocero presidencial defendió las reformas impulsadas por Javier Milei, aunque reconoció que "se vienen meses muy complicados" con respecto a la inflación.

"Nos han dejado una Argentina absolutamente devastada y en términos de cuentas fiscales o de ingresos fiscales o de déficit fiscal, el descalabro es histórico", sostuvo.

En esa línea, agregó que el déficit del Banco Central y del Tesoro dejan un escenario que "no se vio ni en la previa de las peores crisis de la historia argentina".

"Hay que comprender que estamos en un proceso de estabilización de la macroeconomía y de corrección de todo el desbarajuste que nos han dejado", argumentó.

De todas formas, el funcionario defendió la idea de que desde el Gobierno "no están dispuestos a mentir" pese a la compleja situación del país. "Vamos a terminar con la inflación, vamos a sacar a la Argentina adelante y vamos a pasar también unos meses muy difíciles", agregó.

En otro tramo de la charla, Adorni cuestionó la movilización de la CGT y la calificó de un "absoluto sinsentido". "Hay gente que quiere vivir en la decadencia", disparó y apuntó contra los que "hacen negocios" con la situación del país porque "viven en una burbuja".

"Nos parece ridículo que a los poquitos días de haber asumido Milei hagan un paro. No creemos o no entendemos que efectivamente el deseo sea el voltear el DNU y la ley, como lo definieron ellos, porque tendría que creer que no están respetando el juego de la democracia y el juego de la República", apuntó.