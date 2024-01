El inesperado guiño de Giorgia Meloni a Javier Milei: "Tiene una personalidad fascinante"

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, habló sobre Javier Milei en una entrevista televisiva en Italia. Además, bromeó sobre el famoso video del presidente en donde saca los papeles con los nombres de los ministerios al grito de "afuera". También confirmó que en febrero se dará el encuentro de ambos líderes en Roma.

"Tiene una personalidad fascinante", elogió Meloni a Javier Milei. En esta línea, la primera ministra italiana confirmó que ella fue la primera líder de Europa en contactarse con el presidente argentino luego de su triunfo. "No, a mí no me dijo ´afuera´", bromeó junto al periodista.

Javier Milei viajará a Roma el 11 de febrero y se reunirá con Giorgia Meloni. "Milei debería estar en Roma a principios de febrero, claro", indicó la líder europea. En el mismo viaje, el presidente hará escala en el Vaticano, en donde será recibido en el Vaticano. La presencia del Papa Franciso, "no está todavía confirmada", señaló el vocero presidencial, Manuel Adorni. El encuentro se da en el marco del acto de canonización de Mama Antula, la primera santa argentina.

Previo a la llegada a Italia, Javier Milei se encontrará reunido con Benjamín Netanyahu, primer ministro Israelí. La reunión será en Jerusalén, la capital religiosa del país. Luego de la escalada de violencia en Medio Oriente, Milei busca demostrar su apoyo a Israel mediante el viaje. Además, en reiteradas ocasiones, el libertario señaló el "derecho a la legítima defensa" que tiene el ejercito israelí sobre los ataques recibidos.

Escuchá los dichos de Giorgia Meloni

Otros elogios internacionales

Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, también compartió un mensaje en donde elogió a Javier Milei y expresó que espera poder "ayudarlo" en un futuro. No es la primera vez que Trump hace mención de Milei. Cuando el presidente argentino ganó las elecciones, el estadounidense lo felicitó y dijo que hará a Argentina "grande otra vez". Este mensaje también siguió la misma línea.

"El nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, quien realmente ama a su país, está trabajando arduamente y, según muchos que están ´informados´, ¡Está logrando grandes avances!", abre el párrafo de la publicación. El mensaje fue compartido por la red social creada por él mismo llamada Truth Social.

Trump, al estilo argentino, también hizo mención a la "pesada herencia" que dejó el gobierno de Alberto Fernández: "(Javier Milei) Heredó un 'completo desorden', pero está llevando a cabo el MAGA (Make America Great Again) 'hacer Argentina grande nuevamente', trabajando muy duro y, a pesar de las dificultades, tendrá éxito".