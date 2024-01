Diputado libertario propone que la Legislatura bonaerense condecore a víctimas del terrorismo

Al cumplirse 50 años del intento de copamiento a la guarnición militar de Azul, por parte de un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), el diputado Guillermo Castello -titular del unibloque Libre- presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense a través del que cual pidió que sean condecorados y reciban una pensión vitalicia los familiares de las víctimas del ataque terrorista del 19 y 20 de enero 1974.

Acto homenaje del Ejercito Argentino a las víctimas por los 50 años del intento de copamiento al Cuartel de Azul.

El proyecto de ley presentado por Castello busca distinguir con una condecoración a los familiares de los ciudadanos muertos y/o heridos de gravedad (personal militar, de seguridad y civiles) que estaban en cumplimiento de tareas al momento de defender la guarnición militar de Azul.

Además, contempla una pensión mensual, vitalicia e inembargable equivalente a tres jubilaciones mínimas para familiares de los ciudadanos asesinados y heridos por las guerrillas del ERP y Montoneros en ataques a guarniciones militares durante gobiernos democráticos. En los fundamentos el legislador del unibloque Libre aclara que el beneficio no incluye a sujetos condenados por delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra y tampoco es acumulable con pensiones de igual tenor otorgadas por otra jurisdicción.

Proyecto de ley presentado por el diputado Castello.

En los fundamentos del proyecto de ley, expone que el ataque a la guarnición militar de Azul fue realizado por 240 cuarenta miembros del ERP, que tenían como objetivo “dar un fuerte golpe a las Fuerzas Armadas, para hacerse de entre seis y ocho toneladas de armamento que iban a destinar a la guerrilla rural”.

Durante el intento de copamiento por parte del ERP al Regimiento de Azul, donde se encontraba el arsenal más importante del país, fueron asesinados el soldado Daniel González, quien desde su puesto de guardia intento frenar la avanzada terrorista; el coronel Camilo Gay, jefe del Regimiento, su esposa Nilda Irma Cazaux y el teniente coronel Jorge Ibarzabal, segundo al mando. A este último lo mataron después de llevárselo como prisionero y tenerlo encerrado durante 10 meses en una “cárcel del pueblo”.

En diálogo con MDZ, el diputado libertario Guillermo Castello dijo que son tres los proyectos que presentó para reivindicar simbólica y monetariamente a quienes antepusieron su vida en defensa de la democracia: “Busco que se reivindique a los héroes y a sus familiares de los ataques a los regimientos de Azul, Monte Chingolo y La Tablada, que fueron tres ataques perpetrados a gobiernos democráticos por ERP y Montoneros”.

“Estos tres proyectos los presenté en el 2017 cuando fui diputado por Cambiemos, pero no fui acompañado por el bloque, se ve que no querían lio con el kirchnerismo”, ironizó Castello.

Al mismo tiempo, agregó: “Ningún gobierno avanzó en dar algún reconocimiento a quienes defendieron la democracia. Y lo que hizo el kirchnerismo con los guerrilleros, llamándolos 'La juventud maravillosa', tratándolos de héroes, homenajeándolos en los parques de la memoria y, como si eso no alcanzara, los premiaron con una cantidad impresionante de plata a ellos y a sus familiares; ninguneando a los verdaderos héroes que murieron defendiendo a la patria y a la democracia. Fue una locura”. Dip. Guillermo Castello, del unibloque Libre de la Legislatura bonaerense

“No hay que perder de vista que estos tres ataques, de los que pido reconocimiento a las víctimas y sus familiares, fueron a gobiernos democráticos. Los de los regimientos de Azul y Monte Chingolo fueron a Perón y al gobierno de Alfonsín. Lo buscaron desestabilizar con el copamiento al cuartel de La Tablada, del que este martes se cumplen 34 años”, sostuvo el titular del unibloque Libre.

Asimismo, el legislador libertario manifestó: “Acá hay una deuda muy fuerte. Tenemos una vicepresidente como Villaruel que está consustanciada y apoyando estos reclamos por lo que espero que me acompañen los otros bloques libertarios y creo que gran parte de los legisladores del PRO también van a acompañar. No sé qué va a hacer el radicalismo, que al ser un partido más cercano a la centroizquierda estos proyectos no son de su simpatía”.

En tanto, aclaró que el reconocimiento para personal militar, conscriptos, fuerzas de seguridad y civiles es para quienes hayan vivido en territorio bonaerense. “Tienen que haber tenido domicilio en la provincia de Buenos Aires. Porque si fueron reconocidos por otra provincia, no te olvides que el ejército traslada a militares y soldados de una provincia a otra, el beneficio se duplica y ese no es nuestro objetivo”.

La vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, participó del homenaje que hizo el Ejercito Argentino a las víctimas del ataque terrorista a la guarnición militar de Azul, al cumplirse 50 años del hecho. Por lo que no se descarta que este martes, Victoria Villarruel esté presente en el acto por los 35 años a las 13 víctimas fatales (9 militares, 2 policías y 2 civiles) que dejó el intento de copamiento al Regimiento Tres de Infantería de la Tablada, por parte del grupo terrorista Movimiento Todo por la Patria (MTP), comandado por el exlíder del ERP Enrique Gorriarán Merlo.