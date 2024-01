Las picantes declaraciones de Pablo Moyano, con el Gobierno en la mira

Hugo y Pablo Moyano hablaron con los medios sobre el paro general del próximo 24 y apuntaron contra el presidente Javier Milei y contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La titular de la cartera de Seguridad había confirmado que aplicará el sistema antipiquetes durante la movilización. Pablo Moyano, dirigente de la Confederación General del Trabajo (CGT), dijo que Bullrich va a "querer armar un show mediático".

Moyano prometió una movilización masiva y cree que habrán por lo menos 100 mil manifestantes, ya que "son 100 mil milicos que (Patricia Bullrich) va a mandar”. Esto lo había lanzado unos días atrás en alusión al protocolo antipiquetes. La ministra se cree "el presidente de Ucrania", agregó en esta línea.

En el Club Camioneros se reunieron este viernes más de 1.100 delegados en pos de coordinar la movilización del 24 de enero. Luego de el encuentro, Pablo apuntó también contra el vocero presindencial, Manuel Adorni: "¿Miguel Adorno?, es un adorno de las grandes empresas". En esta línea, también cruzó a Milei, acusándolo de haberse "convertido en un simple empleado de las corporaciones internacionales y nacionales".

La CGT convocó a un paro general para el miércoles 24, con foco en la oposición a la Ley Ómnibus y al mega DNU dispuestos por el Gobierno semanas atrás. El mismo tendrá la concentración principal frente al Congreso de la Nación, aunque se extenderá a lo largo y ancho del país.

El 24 de enero habrá una movilización y paro general dispuesto por la CGT

Por otro lado, el dirigente de la Central Sindical admitió que el "único" mal que el Gobierno de Alberto Fernández hizo, fue el "tema de la inflación", ya que "había paritarias libres", entre otras cuestiones que Pablo Moyano consideró positivas. "La unica falla fue la inflación que no se pudo controlar".

Sus dichos vinieron en respuesta a lo que había planteado Manuel Adorni el pasado jueves en conferencia de prensa. "Entendemos que la Argentina está en una situación de urgencia, y de absoluta necesidad, y entendemos que tanto el DNU como la ley que está en proceso legislativo son parte de ese cambio y de sacar a la Argentina de la decadencia en la que vive", señaló el vocero presidencial.

Anteriormente, el propio Pablo Moyano había expresado que el DNU y la ley ómnibus "no son necesarios", ya que el país está funcionando.

Pablo Moyano cruzó a Manuel Adorni

En esta línea, Adorni agregó: "Así que no, efectivamente la Argentina no está funcionando, o al menos no está funcionando para la gente de bien, para la gente de trabajo, para la gente que se esfuerza, y para los argentinos que quieren vivir en un país mejor. Para ellos la Argentina no está funcionando. Habría que preguntarle en tal caso al hijo de Hugo Moyano cuál es el país que él ve funcionar y para quiénes".

El que corta no cobra

Manuel Adorni confirmó durante la conferencia de prensa de este jueves y que el Gobierno descontará de sus salarios el día no trabajado a los empleados estatales nacionales que adhieran el próximo miércoles al paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

"Se ha tomado la decisión de descontar -quienes vayan al paro- el día a todos los empleados estatales nacionales que adhieran a la medida. El salario es una contraprestación y quien no trabaja, es razonable que no cobre", dijo Adorni en Casa Rosada. La ATE le respondió a Manuel Adorni

Por esta razón, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) le respondió al Gobierno. Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato, fue el encargado de responder, vía X, a los dichos del vocero presidencial Manuel Adorni, en donde aprovechó y lo cruzó personalmente.

"¿Qué van a hacer con la (plata) que van a descontar? Porque va a ser mucha, la adhesión va a ser total. ¿Se la van a entregar al FMI, a depositar en la cuenta de Techint o le van a pagar al Hotel Libertador?", comenzó la respuesta de Aguiar. Además, responsabilizó al gobierno de ser los culpables de que la CGT haya convocado al paro: "Este paro, Manuel Adorni, es responsabilidad del Gobierno".