La larga lista de reclamos ambientales que le presentaron a Jimena Latorre

El Gobierno de Alfredo Cornejo decidió unir las carteras de Energía y Ambiente y, a cargo de ese Ministerio, designó a la exdiputada nacional Jimena Latorre. Organizaciones ambientales presentaron un extenso documento con el objetivo de poner al tanto a la funcionaria provincial respecto a normas que no se están cumpliendo y situaciones irregulares que han detectado a lo largo de los últimos años.

"De más está decir que la mora en el cumplimiento como en la reglamentación de normas son recurribles judicialmente. Sin embargo, nuestro espíritu es colaborativo, y el sentido primario de esta nota dejar expuesta nuestra preocupación y quedar abiertos a posibilidad de un diálogo constructivo donde se establezca un cronograma de trabajo con resultados reales y posibles, lo que no pudimos lograr hasta el momento", expresan en el texto que ingresó este viernes al Ministerio de Energía y Ambiente.

"Separamos las normas que se cumplen, las que se cumplen parcialmente y las que no se cumplen. Con las que no se cumplen hicimos este documento informativo. La nota indica incumplimientos normativos de programas y proyectos. Funcionamientos de consejos de asesores que están creados por ley, pero no funcionan", explicó en diálogo con MDZ Radio Eduardo Sosa.

Según manifestó, el objetivo es "ver si se puede generar una agenda de trabajo". "Nos gustaría que la cuestión ambiental no quede en un segundo plano respecto a los temas de energía, petróleo y minería, que parece ser lo más importante en el discurso de la ministra. Queremos que la parte ambiental recupere el terreno perdido", remarcó Sosa.

"Estamos de acuerdo en el hecho de que la energía es fundamental para el crecimiento de la provincia. Ahora, el cumplimiento de la ley es clave para todo esto. Por ejemplo los proyectos de parques solares se han hecho con procedimiento de excepción sin estudios de impacto ambiental. El cumplimiento de la ley es la base. Si no se puede cumplir, se verá cambiarla. Pero la legislación es clave", subrayó el referente ambiental que supo formar parte del primer gobierno de Alfredo Cornejo.

Si bien Sosa se mostró confiado de que "a partir del diálogo franco siempre hay esperanza de llegar a un buen acuerdo", no descartó ir a la justicia si no obtienen respuesta ante las irregularidades detalladas en el informe. "Todos los incumplimientos de las leyes son pasibles de acciones administrativas y judiciales. De los amparos de Llancanelo en adelante hay una rica experiencia de acceso a la justicia, incluso pasando con la ley 7722. Cuando no hay acuerdos no hay otra opción a que la justicia dirima", aseveró.

La lista de reclamos