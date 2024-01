ATE le responde al Gobierno nacional por el recorte de sueldos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) le respondió al Gobierno por el descuento del sueldo a quienes se adhieran al paro del 24. Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato, fue el encargado de responder, vía X, a los dichos del vocero presidencial Manuel Adorni, en donde aprovechó y lo cruzó personalmente.

"¿Qué van a hacer con la (plata) que van a descontar? Porque va a ser mucha, la adhesión va a ser total. ¿Se la van a entregar al FMI, a depositar en la cuenta de Techint o le van a pagar al Hotel Libertador?", comenzó la respuesta de Aguiar. Además, responsabilizó al gobierno de ser los culpables de que la CGT haya convocado al paro: "Este paro, Manuel Adorni, es responsabilidad del Gobierno".

"Son ustedes los que nos empujan a la huelga con salarios congelados y sin paritarias, quita de horas extras y despidos, un DNU inconstitucional y la ley ómnibus con reforma laboral que deja en disponibilidad hasta a los trabajadores de la planta permanente", agregó.

Manuel Adorni había hecho hincapié en que el gobierno aún no comprendía el porqué del paro. "Aquí no existe razón para el paro, o al menos las explicaciones que han dado del porqué, son casi infantiles", había expresado Adorni en rueda de prensa. Por esto, el titular de la ATE le respondió: "Cuesta recordar que una medida de fuerza haya estado tan fundada como esta. No hay otro motivo que el incumplimiento de sus obligaciones como patronal. Nadie para porque quiere".

La CGT convocó a un paro general para el 24 de enero

"Hay dos tipos de huelga: las que se realizan para conquistar derechos, y las que se hacen para resistir cuando los trabajadores están siendo agredidos, atacados y todos sus derechos vulnerados. ¿Cuál de las dos crees que vamos a llevar adelante?", agregó Aguiar.

El cierre del escrito fue tajante, aprovechando a cruzar personalmente al vocero: "El 24 los estatales paramos en todo el país. Vos también podrías parar, pero de decir burradas".

El vocero presidencial, Manuel Adorni, habló en su habitual rueda de prensa este jueves y confirmó que el Gobierno descontará de sus salarios el día no trabajado a los empleados estatales nacionales que adhieran el próximo miércoles al paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

"Se ha tomado la decisión de descontar -quienes vayan al paro- el día a todos los empleados estatales nacionales que adhieran a la medida. El salario es una contraprestación y quien no trabaja, es razonable que no cobre", dijo Adorni en Casa Rosada. Además, expresó que desde el Gobierno siguen "esperando los argumentos" del porqué del paro.

La CGT convocó a un paro general para el miércoles 24, con foco en la oposición a la Ley Ómnibus y al mega DNU dispuestos por el gobierno semanas atrás. El mismo tendrá la concentración principal frente al Congreso de la Nación, aunque se extenderá a lo largo y ancho del país.