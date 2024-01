Mauricio Macri, Cristina Kirchner y Sergio Massa, todos unidos para el éxito de Javier Milei

Si existió, Sun Tzu fue un general y filósofo chino que bosquejó, en el 722 antes de Cristo, diferentes esquemas para ser exitoso en el complejo arte de la guerra, eso que le permitió al país marcar un sendero con la dinastía Zhou que terminaría muchos años después con Shi Huangdi como primer emperador unificando las pequeñas aldeas. Son ideas sencillas, similares a los estoicos europeos, pero de una potencia y actualidad que sorprenden, y pareciera que Javier Milei ha leído las premisas básicas del texto. La indiferencia manifiesta del presidente para con Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner quedan resumidas en el texto: "la mejor victoria es vencer sin combatir". No existen, no están en el discurso, ni el radar, ni el recuerdo de Javier y Karina Milei.

Los hermanos presidenciales creen que el sendero es inalterable, que lo que hay que hacer se está llevando a cabo, que la ley ómnibus verá la luz y que la vigencia casi plena del DNU les permitirá gobernar a piacere para llevar a cabo las reformas necesarias que permitan terminar con la decadencia que impulsó "la casta" durante décadas. No terminó de diseñar el ejército para combatir los enemigos del cambio, pero sí hizo el manifiesto interno y externo para lograr el objetivo.

Mauricio Macri casi no opina. Hablan menos que antes, está presente en su rol en FIFA y atento al desembarco de distintos funcionarios amigos en el Gobierno de Javier Milei, pero no sugiere ni condiciona, sabe que no hay espacio. En público no habla demasiado, evita el ruido con un presidente sin paciencia y menos formas.

Expresidentes. Mauricio Macri y Eduardo Duhalde.

Sergio Massa tuiteó el 30 de noviembre por vez última, fuera de los retuits y menciones. Sugirió que Juan Manuel Olmos sea Auditor General de la Nación. No habla de política, prácticamente no da notas y no se lo ve en los lugares donde frecuentaba. Constituye la mayor pieza de gobernabilidad para Javier Milei, que agrupa en el homenaje a Marcel Marceau a la viuda de Kirchner, su hijo, el gobernador bonaerense y hasta el propio Jorge Capitanich. El cono del silencio descendió sobre el kirchnerismo póstumo tan rápido que ni el Gobierno llegó a planificarlo.

"Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas"

Sergio Massa logró que distintos funcionarios de su gestión obtengan sobrevida en el nuevo Gobierno. No son cargos menores, tal como la Aduana, en un explícito acuerdo entre Milei y el saliente ministro de Economía. Florencia Misrahi es lo mismo que Sergio Massa, a él reporte, con él militó y a él le debe lealtad, o le debía. Ahora es funcionaria de Milei y explica a Guillermo Francos y Nicolás Posse cada movimiento para evitar roces que puedan hacerla saltar como muñeco a resorte de su cargo.

Innumerables funcionarios kirchneristas siguen con vida a pesar de la derrota, algo que permite incluso que sean los propios massistas o cristinistas los que deban ahora defender la gestión de quien dio el batacazo 55 días atrás. Buscan en el Gobierno evitar el rearmado del peronismo, y no hay mejor premisa básica china que la planteada arriba.

Fin. Sergio Massa, en el cierre de la campaña que lo encontró derrotado.

"El arte de la guerra se basa en el engaño, por lo tanto, cuando es capaz de atacar, ha de aparentar incapacidad; cuando las trampas se mueven, aparentar inactividad"

Sergio Massa se movió durante seis meses contra un candidato que parecía apabullado por el despilfarro de la gestión derrotada. El debate mostró a Javier Milei en un lugar del supuesto sometido, frente a un político profesional que se reía, tosía, contrataba tosedores, aplaudidores, no faltó nada. Sergio Massa se fue con el pecho inflado y los focus y encuestas mostraban un ganador claro en el tigrense, a pesar del histórico desastre estadístico de su gestión en el último trimestre, recordando que una vez habiendo perdido, imprimió 2.2 billones de pesos como el último gesto hacia Milei y planteó la posibilidad de correrse de la toma de decisiones veinte días antes del desembarco liberal.

Javier Milei logró engañar no una, tampoco dos, sino tres veces el sistema político, a los analistas, medios tradicionales y los propios candidatos, que insistieron con encuestas tradicionales y metodologías ahora antiguas mientras tejió de forma subterránea su estrategia electoral, y lo mismo hace con su gestión. Florencio Randazzo se enteró el mismo día que no sería presidente de la Cámara de Diputados. Las decisiones son a puertas cerradas, se engaña, se debate internamente, de decida y por último se comunica. Política. Guillermo Francos, ministro del Interior.

"Si envías refuerzos a todas partes, serás débil en todas partes"

El equipo de Gobierno no está consolidado en su totalidad, Javier Milei reforzó el ministerio del Interior para lograr el vínculo con gobernadores y legisladores en manos de Guillermo Francos. El aporte de Martin Menem en Diputados y la presencia de Victoria Villarruel en Senado son las manos que apuesta fuerte el Presidente. Hay zonas donde el gris abunda, como Capital Humano, de tamaño inalcanzable y complejo para entender las facultades que tiene y los límites. Hombres y mujeres de distintas fuerzas políticas arribaron para combatir la pobreza y el hambre de los más chicos, pero en Casa Rosada aseguran que hay cargos que no son ignífugos y que Milei los cedió gentilmente para ver de qué se trata. Los cambios nunca cesarán, no cree el Presidente en permanecer ni él ni sus funcionarios en un lugar por el mero hecho. Silencio. Cristina Kirchner, sin palabras.

"No presiones a un enemigo desesperado, un animal agotado seguirá luchando, pues esa es la ley de la naturaleza"

Este lunes se cumple un mes de la inactividad pública o en redes de Cristina Kirchner, cumplirá 71 años en febrero y en su entorno apuestan que no saldrá del ostracismo hasta que las malas novedades judiciales hagan sacarla de ese estado. Javier Milei prefiere ni nombrarla, sabe que puede ser el catalizador de una tensión innecesaria para un Gobierno de crisis en búsqueda del valle encantado, se supone el mes de abril. Javier Milei no le dedica tiempo, y la viuda de Kirchner no tiene estos días demasiado para contar, sólo las condolencias por la muerte de María Seoane, periodista con amplia trayectoria en el Grupo Clarín que terminó su carrera afín a las ideas de Kirchner.

Cree el Gobierno que Kirchner se sabe "terminada" y que no es bueno que se sienta amenazada. La crisis de liderazgo del peronismo es tan grande, que la gaffe histórica de reproducirse mientras el resto cree que hay pelea, puede ser lo que haga cuajar la interna para solucionarla. Guillermo Francos logra con éxito estos días sostener el equilibrio que le da aire a un Gobierno que asfixia la clase media con un ajuste "híper ortodoxo", según definió el propio Javier Milei antes de viajar a Davos.

No hubiera existido el kirchnerismo si Eduardo Duhalde no se hubiera visto amenazado tras los rechazos de José Manuel De la Sota y Alberto Reutemann, casi 25 años atrás. Eso permitió el empoderamiento del sur, la llegada de Néstor Kirchner, quien aterrizó con cara despistada y con la soltura de barrio logró en veinte meses dar por terminada la carrera de Duhalde, agrupar el sindicalismo en su mano, el mapa de medios de comunicación masiva y el 100% del PJ bonaerense y nacional.