Ley ómnibus: Javier Milei, en la encrucijada de negociar con "la casta" o ir a fondo con su reformas

La ley ómnibus tendrá una semana clave, a la espera de cambios en el proyecto que marquen la suerte parlamentaria del gobierno de Javier Milei. Los interlocutores con los bloques dialoguistas, Guillermo Francos y Martín Menem, analizan las propuestas de modificaciones que los bloques del PRO, la UCR y el de Miguel Ángel Pichetto, bajo el sello Hacemos Coalición Federal, le presentaron al oficialismo la semana pasada.

Estos bloques, ante la falta de respuesta de La Libertad Avanza, decidieron unificar sus propuestas de cambios al proyecto de Ley Bases. Los cuatro puntos más importantes que pidieron modificar tienen que ver con la suba de retenciones, la suspensión de la fórmula previsional, la privatización de todas las empresas sin un análisis minucioso y la delegación de facultades en once emergencias al Poder Ejecutivo por dos años, prorrogables por dos años más.

“Si votás algo que va en contra de tus principios y ganás, es entendible la jugada política”, señaló un legislador del PRO, en referencia a la posibilidad de votar la suba de retenciones que propone la ley ómnibus. “Ahora, si votás algo totalmente opuesto a lo que siempre pregonaste y perdés, rompés tu capital político”, indicó. Y en esas idas y vueltas andan estos partidos.

“Nadie en el sector de los hidrocarburos está pidiendo la privatización de YPF”, señaló la diputada María Eugenia Vidal (PRO), que muy lejos está de embanderar la estatización de la compañía como parte de la “soberanía nacional”. “Es una empresa que no recibió fondos del Tesoro Nacional, es decir que no genera gastos”, planteó la exgobernadora.

El miércoles Francos estuvo en el plenarios de comisiones de Diputados. Crédito: Télam

En el ala bullrichista están confiados que la ley “sale o sale”. “Lo tenemos que votar porque es darle la herramienta al nuevo Gobierno”, señaló uno de los diputados que no dudó en apoyar a Javier Milei en el balotaje. También, puso sobre la mesa algo que a los distintos diputados del bloque les pesa: “No podemos quedar pegados al kirchnerismo”.

En este sector aseguran que “la semana que viene anuncian la modificación de que las facultades delegadas van a ser por sólo un año, prorrogables por un año más, con autorización del Congreso”. Sin embargo, esto no termina de cerrar a muchos de los diputados del bloque. “No se lo votamos a Alberto Fernández, ¿por qué se lo tendríamos que votar a Milei?”, planteó una fuente parlamentaria en diálogo con MDZ.

Mientras tanto, el bloque de Pichetto y la UCR esperan alguna respuesta del Gobierno. “Diálogo hay, pero no confirman ni niegan nada”, comentaron desde este espacio. El viernes de la semana pasada Martín Menem recibió formalmente las propuestas de modificaciones que estos bloques le hicieron y por ahora no tuvieron ninguna respuesta.

“Nosotros tenemos la voluntad de votarlo, y darle al gobierno las herramientas, pero necesitamos que alguien nos diga qué están dispuestos a ceder”, indicaron a MDZ. “Encima nosotros le hacemos preguntas muy puntuales que no responden y después salen en televisión aclarando nuestras preguntas”, dijo molesto un dirigente boina blanca.

En tanto, en el despacho de Martín Menem aseguran que “todavía no hay respuesta porque se siguen analizando los cambios”. “Son más de 600 artículos en los que todos los bloques quieren meter mano”, deslizó una fuente del primer piso del Palacio Legislativo y remarcó: “En estos días se van a conocer las modificaciones que va a tener el proyecto, pero hay que esperar”.

Mientras todo esto transcurre, el debate sigue en las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. El lunes desde las 10 participarán a pedido de la mayoría de los bloques distintas organizaciones civiles a las que la ley los impacta.

Otro de los puntos que se analiza es “correr del proyecto todo lo que tiene que ver con cosas no urgentes”. “El Fondo de las Artes se puede discutir, pero no ahora, en este momento donde hay una emergencia enorme por resolver”, señaló una fuente parlamentaria. Las comisiones reúnen a una buena cantidad de diputados interesados en participar del debate. Crédito: Juan Mateo Aberastain / MDZ

El punto provincial de los no urgentes por correr es la reforma electoral "Si no están los votos para la reforma electoral, eso no va a trabar el tratamiento de la ley", dijo Francos el miércoles pasado en el plenario de comisiones. Sobre las críticas que recibió de los distintos espacio que por querer tratar este tema con urgencia en extraordinarias, replicó que quieren transmitir “a la opinión pública” que están “preocupados por temas económicos en general y políticos". Agregó que estas reformas "tienen impacto y nos atañen a los políticos, y a la forma en la la sociedad nos mira".

El sector de la UCR y Hacemos Coalición Federal plantea algo distinto a lo dicho por Francos: “¿Por qué primero no tratan todo lo que tiene que ver con las leyes necesarias para mejorar la actividad económica y después vemos en detalle todo lo otro que incluye este paquete?”.

Falta bastante todavía y nada puede darse por descartado. Lo cierto es que la última palabra la tendrá Javier Milei que deberá, en última instancia, decidir si negocia con la clase política o va a fondo con todas las reformas que él considera necesarias para el país.