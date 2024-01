Un mes del Gobierno de Milei: los primeros y desconocidos números de su gestión

"Hola a todos", decía hace un mes el presidente Javier Milei en su discurso inaugural, de espaldas al Congreso y luego de asumir como presidente de la Nación. Pero hoy, a un mes de ese momento, hay algunas cifras de su primeros 30 días a cargo de las riendas del país que vale la pena analizar. Por ejemplo, Milei tuvo tres marchas en su contra en Buenos Aires, viajó con el traje de "presidente" una sola vez (y a la Antártida), redujo la cantidad de ministerios de 18 a 9 y devaluó el dólar oficial que sufrió un aumento de casi el 114%.

¿Pero qué más pasó en este tiempo de gestión libertaria? El presidente Milei asumió con dos conceptos muy claros: "No hay plata" y "El ajuste es indiscutible". A partir de estas premisas hubo consecuencias, sobre todo tras el anuncio del DNU 70/2023 y la ley ómnibus, que tienen como objetivo desregular la economía y realizar profundas reformas en el Estado.

Antes de asumir, ya se sabía que el presidente iba a reducir la cantidad de ministerios de la Nación, y es así como pasaron de ser 18 a 9: Capital Humano, Infraestructura, Defensa, Seguridad, Salud, Economía, Justicia, Interior y Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto. Ese es el primer número, que refleja -en parte- lo que luego iba a seguir enfatizando Milei: achicar, reducir y ajustar.

"No hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock". Esta frase del discurso de Milei fue otra que retumbó en los alrededores del Congreso hace un mes. Menos de una semana después de haber asumido, el ministro de Economía, Luis Caputo, cumplía en parte con lo que el presidente quería hacer entender con ella y anunciaba (entre otras medidas) una devaluación del dólar oficial. Desde ese momento hasta este miércoles 10 de enero, el dólar BNA tuvo un aumento de casi el 114%, reduciendo la diferencia con el blue, pero alejándose de aquellos $390 que el dólar oficial salía el último día hábil antes de que Milei asumiera.

Milei y sus ministros. Además posan en la foto Karina Milei, la secretaria General de la presidencia, y Nicolás Posse, el jefe de Gabinete.

"Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial", anunció Caputo hace casi un mes, a través de un video grabado que fue el primer anuncio económico de la gestión mileista. "El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos", confirmaba en ese momento.

Según el ministro, esto vendría acompañado de "un aumento provisorio del impuesto PAIS a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias" para beneficiar "a los exportadores con un mejor precio" y equiparar "la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario". Caputo, entonces, daba el primer anticipo, la punta del iceberg de reformas y ajustes mucho más profundos que habría en los días venideros.

"Prefiero una verdad incómoda que una mentira confortable". Desde el día uno de gestión Milei fue sincero: "No hay plata" o "Sabemos que en el corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos", eran algunas de las frases que se lo escuchaba decir sin ningún tipo de reserva, lo confesaba antes de asumir y lo siguió manteniendo durante este primer tiempo de Gobierno.

Para "ver los frutos", el 20 de diciembre firmó el DNU 70/2023, que tiene más de 300 páginas y enfatiza en la necesidad de derogar leyes y modificar otras para mejorar la situación del país, reducir el gasto público y reformar el Estado. En ese decreto de necesidad y urgencia el presidente derogó 35 leyes, entre las que se encuentran:

Ley de Alquileres

Ley de Abastecimiento

Ley de Góndolas

Ley del Compre Nacional

Ley de Promoción Industrial

Ley de Promoción Comercial

Ley del Observatorio de Precios

Normativa que impide la privatización de las empresas públicas.

Régimen de sociedades del Estado

Ley de Tierras

Ley 27.221, que regula los alquileres turísticos

Ley 19.227, de Mercados de Interés nacional

Ley 26.736, de producción de pasta celulosa y papel para diarios

Ley 20.657, de Régimen para la actividad comercial de supermercados

Ley 14.499, para la fijación de haberes de jubilados y pensionados

Ley 25.323, que establecía la doble indemnización en casos de despido de trabajo no registrado

Ley 14,546, Estatuto de los Viajantes de Comercio

Ley 25.626, que prohibía la importación de neumáticos usados y recauchutados.

Ley 18.600, que rigen los contratos de elaboración de vinos

Ley que regula a los ingenios azucareros

Ley 18.905, de Política Nacional Vitivinícola

Ley 22.667, de medidas urgente para la vitivinicultura

Ley 27.114, de "Radicación y creación de establecimientos para la instauración de un Régimen de Envasado en Origen de la Yerba Mate o Ilex Paraguariensis en la región productora".

Ley 12.916, de creación de la Corporación Nacional de Olivinicultura

Ley 18.859, de Sanidad Animal

Ley 19.990 de Política Integral para el Algodón

Ley 24.523, de Sistema Nacional de Comercio Minero

Ley 24.695, Banco Nacional de Información Minera

Ley 25.822, del Plan Federal de Transporte Eléctrico

Decreto - Ley N° 12.507/56, de Política Nacional Aeronáutica (comienzo de política de cielos abiertos)

Ley 19.030, de Transporte Aerocomercial

Ley 27.113 de Producción Pública de Medicamentos

Ley 18.828, de reglamentación de la actividad hotelera

Ley 18.829, de reglamentación de la actividad de agencias de viaje

Ley 26.536, que regula los sistemas turísticos de tiempo compartido (STTC)

Todas las leyes derogadas que pertenecían al Título "IV Trabajo" del DNU quedaron por ahora sin vigencia, tras el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que hizo lugar a amparos iniciados por organizaciones como la CGT y la CTA.

A pesar de la dura resistencia social que tuvo Milei tras el anunció del DNU, desde el Gobierno informan que todas las medidas lanzadas -el DNU como en la Ley Ómnibus que está en tratamiento del Congreso- son necesarias para no empeorar la situación que atraviesa el país.

El anunció del DNU fue la oportunidad que tuvo el presidente para cumplir con otra cifra: una sola cadena nacional en lo que va de Gobierno.

La cadena nacional de Milei, cuando anunció el DNU 70/2023.

"La historia de los Macabeos para mí es una de las más inspiradoras de las escrituras, eran los menos contra los muchos, los débiles contra los poderosos, pero vencieron porque la razón y la providencia divina estaban de su lado. Porque la victoria en el combate no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo".

Milei cree en las fuerzas del cielo, y es por ello que sigue confiado de los proyectos de ley y decretos que van en contra de los intereses de más de un sector o clase social. Aunque él sigue con sus "convicciones inamovibles", en este mes vio como en tres oportunidades -solo en Buenos Aires- las organizaciones sociales y gremiales salieron a las calles para reclamar por sus derechos, en contra del DNU y a favor de una medida de fuerza contra el Gobierno.

En orden cronológico, la primera marcha fue el 12 de diciembre -tan solo dos días después de la asunción de Milei- organizada por el dirigente del MIDJ Raúl Castells, que se manifestó enfrente del edificio donde antes desarrollaba sus funciones el Ministerio de Trabajo. A pesar de las amenazas, hubo un gran control policial y la marcha se dio en la vereda, sin tocar la calle.

Otra ocurrió luego del anuncio del "protocolo antipiquete" de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y fue organizado para el 20 de diciembre por el líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni. En esa ocasión no hubo tensión ni violencia, aunque por parte del Gobierno confirmaron que el protocolo, que no permite que los manifestantes corten la calle, se cumplió, mientras que estos últimos dicen que lograron doblegarlo.

Protocolo antipiquete.

Por último, la más marcha más masiva fue la que realizó la CGT el 27 de diciembre, en los alrededor de la Plaza Lavalle, en pleno microcentro porteño. Allí, no solo se incumplió el protocolo, sino que también hubo hacia el final de la jornada represión y tensión. La CGT, ATE, el Polo Obrero y distintas organizaciones de Izquierda se reunieron para expresar su rechazo al DNU por atentar contra los derechos de los trabajadores y considerarlo inconstitucional. La duda que sonaba fuerte ese miércoles de calor era si se iba a dar o no una medida de fuerza tal como un paro general de la central obrera.

Las fuerzas del cielo no ayudaron a la relación entre los gremialistas y el Gobierno, ni tampoco a evitar un paro general, que fue anunciado por la CGT tan solo 18 días luego de que Milei asumiera con la banda y el bastón. El paro general sigue en pie para el 24 de enero, y así, el presidente libertario se convirtió en el mandatario que más rápido se encontró con las medidas de fuerza gremiales. "El que corta, no cobra", sumado a las derogaciones y modificaciones al sector laboral no le permitieron a Milei mantener las aguas tibias con los sectores trabajadores.

“Hoy comienza una nueva era en Argentina”. La frase fue dicha en el discurso inaugural y aunque tuvo que ver con las medidas que iba a tomar el presidente, no cumplió su función para su vida personal, ya que su "era" viviendo en el Libertador Hotel ubicado en Avenida Córdoba y Maipú siguió hasta el 8 de enero pasado, cuando finalmente -y tras 28 días sin vivir en la Quinta de Olivos siendo presidente- se mudó a la residencia oficial.

La tardanza de la mudanza se habría dado por la necesidad de hacer determinadas modificaciones en Olivos, sobre todo por la construcción de caniles para los cuatro perros del presidente: Milton, Murray, Robert y Lucas, sus mastines ingleses que por cuestiones de seguridad necesitan mantenerse alejados unos de los otros.

La complicación asomó cuando una materia prima necesaria para la construcción de los caniles -de la cual no se sabe el nombre ya que esta en falta en el país y Milei no quiere que se lo adelante en la lista de espera solo por ser el presidente- no se consiguió y tuvo que mudarse antes sin sus amigos de cuatro patas para tomar posesión y no perder la donación de la Quinta.

Milei y sus perros.

Otras curiosidades en números

Desde que Milei asumió como presidente viajó solo una vez oficialmente -hacia la Antártida- en el marco de la implementación de un programa de cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para el estudio de la contaminación marina por plásticos. El otro viaje fue por "placer" hacia la ciudad costera de Mar del Plata, para ver a su novia Fátima Florez en su show de imitaciones "100% Fátima".

Otro dato político es que desde que ocupa el sillón de Rivadavia, Milei ya tuvo tres bajas en su Gabinete: el primero en renunciar fue el subsecretario de Medios y Comunicación, Eduardo Roust, que no llegó a completar la semana de gestión que abandonó sus tareas porque las condiciones de trabajo le resultaban un poco "inhumanas". Lo mismo pasó poco días después con Juan Caruso, el encargado de la difusión de las actividades de Gobierno a la prensa. La tercera fue Belén Sttetler, designada para ocuparse de la Secretaria de Medios y Comunicación, renunció la semana pasada y, como reemplazo asumió el periodista Eduardo Serenellini, quien ya fue oficializado a través del Boletín Oficial.

Por último, pero no menos importante, el perfil mediático de Milei bajó los decibeles desde que es el primer mandatario de la Argentina. MDZ buscó sus "cruces más picantes" desde que tomó el poder y, a diferencia de cuando se encontraba en campaña, el libertario solo tuvo dos "polémicas" a través de las redes sociales.

La primera fue cuando criticó al actor Hugo Arana -fallecido en 2020- por manifestarse en contra de la teoría del derrame. El presidente citó en X (exTwitter) un video del actor y escribió: "Repetía frases llenas de envidia, odio y resentimiento". Ante esta situación varios medios levantaron la noticia y fue minado de acusaciones.

Lo mismo ocurrió hace tan solo dos días, cuando en el medio de su mudanza a Olivos, una periodista de La Nación+ dijo que finalmente los perros del presidente ya estaban en la residencia. Milei no solo desmintió los comentarios, sino que también la trató de mentirosa y confirmó que la información que la periodista daba como "oficial" era "FALSA".