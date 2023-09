La drástica desmentida del peronismo K sobre la relación con Sergio Massa

"No te comas la curvas, están armando una gran opereta que no tiene nada que ver con la realidad. Nadie, al menos ninguno con los que yo haya hablado, operó o forzó el corte de boleta en contra de Sergio (Massa) y estamos a full para que él y Axel ganen", le confió un importante intendente del norte bonaerense a MDZ sobre la nota publicada el jueves en la que se alertaba que la alianza con Javier Milei se iba a profundizar con un fabuloso operativo para salvar su propia ropa.

La declaración anónima tiene que ver, fundamentalmente, porque nadie quiere salir desmintiendo un secreto a voces. Que los jefes comunales privilegiaron sus campañas locales y no trabajaron la fidelización del voto nacional o provincial. La misma fuente, no obstante, confirmó que la campaña "no arranca" y que hubo más de una discusión en las únicas dos reuniones en las que participaron la mayoría de los jefes comunales con el candidato presidencial.

Lo que no hubo fue un mensaje en contra de ningún miembro de otros cuerpos de la sábana de Unión por la Patria, pero lo que sí quedó más que claro que buena parte de la dirigencia política "independiente" de muchos municipios estuvieron impregnadas con el "puerta a puerta" y la boleta armada "a pedido".

La incertidumbre que generó la elección desmoralizó a los principales frentes electorales, a los cuales La Libertad Avanza le sacó un porcentaje de votos que, inexorablemente, hubiera ido para el kirchnerismo o Juntos por el Cambio.

A pesar de las desmentidas, los intendentes atraviesan un común denominador: la falta de confianza en las figuras nacionales y provinciales. Sin embargo, en lugar de ubicar a su figura de manera central pero asociada con los otros candidatos, ellos, peronistas, cambiemistas o vecinalistas, prefieren trabajar la campaña de manera individual y por separado. Basta transitar las principales autopistas del Gran Buenos Aires para reflejarlo.

Sergio Massa se agarró la cabeza cuando se enteró del fallo que sufrió YPF.

Sergio Massa confía en recuperar votos en el interior del país, donde el panorama fue desolador y sorprendentemente negativo, y en conurbano bonaerense, donde el rastreo, mapa calórico y otros elementos ayudarán a rastrear no sólo a la gente que no fue a votar, sino a trabajar para cambiar la opinión de los que fueron a votar por el libertario cuando siempre lo hacían por el peronismo.

Como en su momento hizo con Wado De Pedro, ahora Luis Barrionuevo es el articulador de un ejército que pretende llegar a los 200.000 fiscales mileístas. Siempre a lo grande, aunque termine consiguiendo menos, él está convenciendo a muchísimos dirigentes políticos y gremiales que podría ganar en primera vuelta.

"A Sergio lo veo más firme, fresco, mejor. Proponiendo cosas que todos queremos escuchar. El tema es que, a menos de dos meses de la elección, todavía no tenemos una campaña. Y no es probable que la tengamos. No sabemos si hará campaña con la gestión o con la política. No tenemos mensaje", se sinceró este encargado de la comunicación en una región donde Sergio Massa tendría que haber tenido más respaldo.