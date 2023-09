El panorama político de cara a octubre: “No hay escenario en el cual Milei no sea presidente”

De cara a las elecciones del 22 de octubre, el panorama parece no haber cambiado demasiado respecto de las PASO y los candidatos de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio siguen sin reaccionar al cachetazo por el “efecto Milei”.

El analista político Gabriel Slavinsky explicó en MDZ Radio cuál es la situación actual, a poco de las elecciones generales que definen el futuro de los argentinos: “El escenario sigue desordenado, con coaliciones desorientadas en donde no comprendieron todavía el golpe que han recibido. La ciudadanía ha expresado disconformidad, enojo y castigo a la dirigencia tradicional, que se enfocó en cuestiones internas, confrontaciones y eso hizo que, ante la falta de resultados, sobre todo económicos, hayan encontrado en Milei un canal de comunicación para decirle a la dirigencia política ‘por acá no, basta de esto’”.

“La dirigencia política tendió a enojarse. El votante de Javier Milei no está hablando con las ideas de Milei, básicamente lo que está es eligiendo un candidato que expresa su enojo con lo que está sucediendo”, insistió Slavinsky en Tardes de Frente y agregó: “El fenómeno fue subestimado”.

El enojo predominó



Las razones de ese enojo fueron variadas:

1.- Ineficiencia en la gestión general

2.- Magros resultados económicos e inflación

3.- Agenda política en temas irrelevantes



El destinatario fue la dirigencia. — Gabriel Slavinsky (@gslavinsky) August 21, 2023

En este contexto, “Milei hoy es el centro del universo político. No hay escenario en el cual el candidato libertario no sea presidente hoy y esa es la hipótesis con la que juegan tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria: sienten que, pase lo que pase, Milei va a pasar a la segunda vuelta y va a quedar uno en el camino. Ganan tiempo”.

Más allá de esto, Slavinsky advirtió: “Nos enfrentamos a una situación muy difícil de desilusión posterior rápida. Gane Milei o gane la dirigencia tradicional, lo que viene no es de fácil procesamiento. Si no gana Milei, cualquier cosa que pase con el ganador será interpretada como que ‘si hubiese ganado Milei esto no hubiera pasado’”.

“Milei sintonizó la disconformidad que hay y se transformó en el canal para expresarle la ira y el enojo, el fastidio con una clase dirigente que no ha conseguido los resultados que prometió. Lo que generó es una conexión con esta sensación”, reiteró. “Milei conectó con una fibra que antes no existía, que es el castigo, la ira, el enojo. En realidad lo que hay que cambiar es la conexión estratégica, recuperar credibilidad. El voto es por emoción, por sensación, por percepción, por creencia o por sentimiento. Lo argumental acompaña, pero cuando se conecta con una emoción de modo muy estrecho, tiene una contundencia que es muy complicado de revertir”.

Respecto del silencio que mantienen Alberto Fernández y Cristina Kirchner en esta campaña, Slavinsky aseguró que es “por cuestiones diferentes”.

“Alberto porque es contraproducente para la campaña, porque es el presidente de una campaña que no ha pegado una, deja al gobierno con una imagen muy negativa”, indicó. “Y Cristina tiene un juego doble, de ir estratégicamente mirando cómo se maneja el tablero para entender en qué momento debe intervenir o no. No hay posibilidades de Massa sin una intervención de Cristina”.