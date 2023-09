Una candidata de Javier Milei fue agredida en el ingreso a la Legislatura porteña

La asesora de Javier Milei y candidata a diputada por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, denunció que fue agredida por militantes de agrupaciones de izquierda que se reunieron en las inmediaciones de la Legislatura porteña para repudiar el homenaje a las víctimas de terrorismo convocado por Victoria Villarruel, compañera de fórmula de Milei.

Según contó Lemoine en su cuenta de Instagram, un militante le arrojó nafta en los ojos. "Intenté ingresar al evento y en la entrada fui increpada y dos personas me rociaron nafta encima. Me entró en el ojo y ahora me están llevando a la Comisaría.

"No entiendo cómo alguien puede decir que defiende los derechos humanos y arroja nafta a una persona. Queremos que se reconozca que hubo víctimas del terrorismo", aseguró Lemoine en un video que publicó en Instagram.

"Son cobardes. Han atacado a varios de nuestros militantes. Ya sabemos qué puede pasar, pero no vamos a tener miedo ante este tipo de gente. Ya me han agredido en marchas anteriores, pero nunca me habían tirado nafta", se lamentó Lemoine.

Y cerró: "Ahora me van a atender. Lamentablemente no podré asistir al evento. No es el país que queremos. Por suerte en octubre se vota".