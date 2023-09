El libertario que sorprendió en San Rafael anticipó un “3 a 1” entre Alfredo Cornejo y Omar De Marchi

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones municipales en siete departamentos, uno de ellos San Rafael. Allí el candidato a intendente de Javier Milei, Rodolfo Bianchi, sorprendió con una muy buena elección, consiguiendo que La Libertad Avanza tenga un concejal en el Concejo Deliberante sanrafaelino.

En diálogo con MDZ Radio, Bianchi – quien obtuvo cerca del 20% de los votos – se mostró muy contento porque “la elección nos ha dado la posibilidad de que Martín Antolín ingrese al Concejo Deliberante para poder acercar las ideas de los libertarios, no es un concepto menor”.

“Nuestro Concejo Deliberante viene siendo bipartidista desde hace mucho tiempo y esta oportunidad de que haya una tercera fuerza hace mucho que no se daba”, opinó en Sonría lo Estamos Filmando.

Bianchi indicó que “son muchas las cosas que pueden haber influido” y analizó: “Por un lado, pasó el 'huracán Milei', que empujó el 46% de los votos de los sanrafaelinos, mucho se debe a eso. También puede ser que hay algunos candidatos que se quedaron en las PASO, que sus votantes no se sintieron identificados con los candidatos que quedaron y salieron a buscar otro candidato”.

“También – agregó - hay gente que le gustó mucho la forma en que debatimos, hubo un cambio de parecer en la intención de voto a partir de ahí”. Y finalmente expresó que hubo un “voto intuitivo” de último momento.

Sobre el logro obtenido y lo que significa, detalló: “El trabajo en el Concejo Deliberante esperamos que sea aportando e influyendo con ideas y conceptos de los libertarios: un estado menor, permitir que la gente defina sin tanta intervención del Estado de qué forma quieren trabajar, el concepto que llevamos de las viviendas más económicas y de menores dimensiones. Es una problemática que tenemos en San Rafael, nadie llega a comprarse una casa. No porque no quiera sino porque las exigencias mínimas son tan grandes que a la gente no le alcanza”.

Bianchi, que el domingo a la noche recibió mensajes de apoyo por parte de Ramiro Marra y Diana Mondino, aseguró que “vamos a seguir trabajando. Estoy saliendo esta noche para Cartagena a donde voy a la Andicom, una feria internacional de tecnología y comunicaciones para seguir aprendiendo del concepto de smartcity que tan vehemente he traído a la mesa de discusión. Incluso después del debate Omar Félix nos dijo que le parecía un concepto muy interesante, que lo iba a tratar de incorporar”.

Aprendiendo más de ciudades inteligentes uD83DuDC4D pic.twitter.com/jgufKa3WjO — Rodolfo Bianchi (@LrChofex) May 18, 2023

La lectura “personal” de Bianchi sobre las elecciones del próximo 24 de septiembre, en las que se elige al nuevo gobernador de Mendoza, es que “Omar de Marchi va a captar mucho de este voto disconforme. Solo 1 de cada 4 sanrafaelinos apoyaría a Alfredo Cornejo. Dentro de los que no apoyarían a Cornejo, creo que hay mucho apoyo a De Marchi, que se entiende por mucha gente como el “anti cornejismo”. En San Rafael se podría leer como un 3 a 1”.

Para cerrar, celebró “la cantidad de sanrafaelinos que se ofreció para fiscalizar en las próximas elecciones es enorme, porque hubo mucha disconformidad. Tenemos localmente más de 300 fiscales voluntarios que van a participar para asegurar que se respete la voluntad de la gente. Lo hacen porque son personas de bien que quieren que la democracia se respete”.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: