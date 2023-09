En campaña: Patricia Bullrich pidió el voto del campo con un sentido mensaje

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, continúa con su campaña de cara a las elecciones generales de octubre y este sábado publicó un mensaje para el campo argentino titulado "Un campo ordenado".

"Vos y yo nos conocemos. Alguna vez nos cruzamos en una ruta o nos vimos en las calles de tu ciudad. Más de una vez me oíste defender a los hombres y mujeres del campo de los ataques del gobierno kirchnerista. Yo sé lo que significa el agro para la Argentina. Lo sé porque me hablaste de tu amor por la tierra y por tu comunidad. Me mostraste el esfuerzo que hacés para incorporar nueva tecnología. Y el orgullo que te da formar parte de la industria que le da de comer al mundo", comienza el mensaje de Bullrich.

Y continúa: "También sé de tus pesares. De la falta de reconocimiento y de lo mal que te han tratado estos años. De la presión cada vez peor de los impuestos. Sé que vendiste tierras, que cambiaste de rubro, que tus hijos se fueron a la ciudad, con suerte, o se fueron del país y no quieren saber nada con volver. Perdiste mucho estos años. Ahora llegó el momento de ganar".

"Esto es lo que va a pasar en mi gobierno desde el día uno y a lo largo de cuatro años: eliminaremos todas las retenciones a las exportaciones de las economías regionales desde el primer día de gobierno. También levantaremos todas las restricciones cuantitativas a la exportación mediante una ley, de tal manera de impedir que cualquier burócrata de un día para otro pueda

paralizar las exportaciones del país. Desde el primer día avanzaremos en alcanzar un solo tipo de cambio para insumos y productos. Esta medida implicará una sensible mejora en los ingresos de nuestros productores y en su cálculo económico", comenzó a enumerar sus propuestas Bullrich.

Y agregó: "Durante mi primer año de gobierno voy a eliminar el déficit en las cuentas públicas. De esta manera, el Banco Central dejará de emitir para financiar el gasto y bajará drásticamente la inflación que está destruyendo a la sociedad argentina, dando certidumbre a los trabajadores sobre su salario y a los productores sobre su negocio. Alcanzado el déficit cero, durante el primer año de mi gestión, se enviará al Congreso un proyecto de ley con un cronograma que, respetando el equilibrio fiscal, vaya reduciendo los impuestos a la exportación que subsistan, al ritmo de la baja del gasto público, de la reforma tributaria integral, y de los cambios en la administración tributaria. Nuestro objetivo es eliminar el sesgo antiexportador de la estructura tributaria para todos los sectores económicos del país, en el marco de respeto al equilibrio fiscal y de reducción del gasto público".

"En el caso del sector agropecuario, ello implica no sólo la eliminación de los derechos de exportación, sino además de otros impuestos y tasas provinciales, para lo cual se requiere también el compromiso claro de los Gobernadores. Nuestro compromiso es que al final de mi primer mandato, tengamos un nuevo sistema tributario libre de distorsiones antiproductivas. Tengo muy en claro lo que voy a hacer: exportar más y abrir mercados para que vos y la Argentina recuperen estos años desperdiciados y volvamos a ser líderes mundiales. Yo siempre estuve de tu lado. Cuando fueron por vos me viste ahí. Y voy a acompañarte siempre, en las buenas y sobre todo en las malas. Las malas se van yendo. Ahora vienen las buenas. Nos vemos el 22 de octubre", cerró su mensaje la candidata presidencial.