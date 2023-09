La hilarante confesión de una figura del PRO ante un balotaje sin Juntos por el Cambio

El exsenador de Juntos por el Cambio, Federico Pinedo, no le esquivó a la pregunta que más se repite en los últimos días y respondió a quién apoyaría en un posible escenario de balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei.

"No tengo idea qué haría", contestó el dirigente del PRO en un primer momento para luego completar con picardía: "Pensaría en la Argentina y me iría a una iglesia a rezar".

En diálogo por Futurock, profundizó su postura y expresó que "trataría de pensar qué es lo que van a hacer, porque no se sabe" en relación a sus propuestas electorales. "Massa, de todo lo que dice hace lo contrario. Y Milei es grito e insulto más que realidad. Supongo que lo estudiaría patrioticamente", completó.

De igual forma, Pinedo se mostró confiado en la oferta electoral de Juntos por el Cambio de cara a octubre y le restó importancia a la distancia obtenida por Milei en las PASO.

"Milei tiene un punto por encima de Juntos por el Cambio y dos puntos por encima de Unión por la Patria. No es un triunfo tan categórico", afirmó. Y añadió respecto a la estrategia de campaña rumbo a las generales: "Hubo un mensaje confuso en Juntos por el Cambio, porque teníamos dos vertientes muy diferentes. Ahora tenemos una conducción unificada del lado de los 'halcones´".

Por otro lado, el exlegislador dudó del duro discurso del candidato de La Libertad Avanza al asegurar que no sabe si "todo lo que dice realmente lo piensa o lo va a hacer". "Lo que está haciendo Milei es una especie de show, pero no sé si lo completará o no", añadió.

"Propone dinamitar el Banco Central, pero uno se da cuenta de que no quiere eliminarlo. Dice que no va a hablar con comunistas, entonces no va a hablar con China y ellos no nos abren sus mercados. Si vos no respetás al pueblo, no podés estar en la conducción. El liberalismo se basa en el respeto. No sé si todo lo que dice Milei lo va a hacer", cerró.