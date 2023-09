Elecciones: pese al error, garantizan que no se demorará el escrutinio en San Rafael

Sin demoras ni conflictos, a las 8 estaban habilitadas todas las mesas de las escuelas de San Rafael. En general, no hay filas y los comicios se desarrollan con normalidad. Para algunos ciudadanos es la tercera vez que votan con la boleta única y ahora se le suma la simplificación del número de candidatos: en San Rafael pasaron de doce a solo tres.

El único problema se presentó cuando las autoridades de mesa advirtieron que los certificados de escrutinio tenían un error, en vez de decir San Rafael decían San Carlos, el nombre otro de los siete departamentos que desdoblaron las elecciones departamentales.

En un momento, se especuló con que se podía demorar el cierre de las elecciones, pero desde la Secretaría de la Junta Electoral aseguraron que ya habían dispuesto la reimpresión y redistribución de los certificados. “Los mismos van a ser reemplazados con el operativo dispuesto por el Correo Argentino antes del escrutinio de cierre. Esto no afecta el acto electoral, ya que los certificados de escrutinio son utilizados al finalizar la jornada”, informaron en un comunicado oficial.

El voto de los candidatos de San Rafael

El candidato a intendente de Cambia Mendoza, Abel Freidemberg, fue el primero en ir a votar. Estuvo escoltado por la candidata a vicegobernadora Hebe Casado y el candidato a concejal en primer término Adrián Reche.

Cerca de las 9.30, Abel Freidemberg se acercó a la escuela Faustino Picallo y habló con los medios de comunicación. “Yo personalmente y con todo mi equipo hemos hecho la propuesta. Espero que la hayan escuchado, que la hayan recepcionado. Yo estoy acostumbrado a trabajar, no empecé a trabajar a los 60. Así que no me imagino otra manera que trabajar, trabajar, trabajar, hasta el último día”, dijo el médico pediatra.

Con convicción y alegría ya emití mi voto. Hoy tenemos la oportunidad de realizar un aporte enorme para nuestro departamento.

Invito a todos los sanrafaelinos a ejercer su deber cívico y votar en defensa de la democracia.

uD83CuDDE6uD83CuDDF7 #Elecciones2023 #YaVoté pic.twitter.com/bQLQD5aZ7g — Abel Freidemberg (@Abelfreidember1) September 3, 2023

Además, instó a los sanrafaelinos a ir a votar. “La bronca, el hartazgo, no son buenos. Hay que expresarlo de alguna manera y confiamos siempre que el porcentaje de votantes va a aumentar”, agregó.

A las 10, Omar Félix sufragó en el Colegio San Antonio. “Siempre hay que votar con conciencia y tratando de generar un aporte para que San Rafael esté cada vez mejor. El único camino para un futuro mejor es apostar a la democracia y la paz. Cada persona debe participar y ejercer su derecho democrático, eligiendo cuales son las mejores propuestas para ser ejecutadas”, dijo el candidato del Frente San Rafael Avanza.

Voté con orgullo, convicción y compromiso. Celebremos esta herramienta que nos ofrece la democracia, ya a 40 años ininterrumpidos de su regreso.



Hoy es un día muy importante para el futuro de nuestro amado San Rafael, invito a la comunidad a ejercer su derecho cívico. pic.twitter.com/IK9EiLAzvX — Omar Félix (@omarchafifelix) September 3, 2023

También habló de las actividades que realizará durante la jornada. “Vamos a estar recorriendo escuelas, acompañando a los fiscales y también compartiendo con la familia, para luego trasladarnos al búnker que será en la sede del Partido Justicialista a esperar los resultados. Somos optimistas y vamos a esperar el momento que las urnas hablen”, cerró.

Una hora más tarde votó el candidato del Frente Libertario, Rodolfo Bianchi en la escuela Manuel Antonio Sáez. El empresario destacó la convivencia democrática entre los candidatos y la gran cantidad de propuestas que se aportaron en la campaña para trabajar por San Rafael.

“Más allá de los resultados obtenidos en estos comicios, el objetivo del espacio es seguir trabajando y consolidando el espacio a nivel local y provincial”, añadió.