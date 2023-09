Sorprendida, Cristina Fernández de Kirchner pregunta por qué Milei no baja en las encuestas

"Sergio Massa es el candidato presidencial que más creció desde el fin de las PASO hasta el momento" enfatizan los allegados y confidentes del candidato presidencial de Unión por la Patria. "Eso no solo lo vemos nosotros, sino también lo remarcan todas las encuestas, las que encargamos y las que arman en los otros frentes", le aseguró a MDZ Sebastián Galmarini, uno de los que mejores mezcla todas las emociones que pueden caber en un búnker de campaña, pero que, además, mantiene una racionalidad política que matiza exageraciones optimistas y pesimistas.

Efectivamente, esto es así. Primero, porque Massa consiguió un exiguo 21% de los votos en las PASO de agosto pasado y ahora está casi diez puntos encima de aquella performance. Llega a este nivel, que confirma lo que predijo Cristina Fernández de Kirchner cuando habló de elección de "tercios", porque no solo retiene todos los votos de su contrincante interno, Juan Grabois, sino que además logró encontrar algún residuo peronista que, angustiado, se había ido con Javier Milei.

Y aquí aparece una nueva preocupación, en este caso, expresada a algunos intendentes por la propia vicepresidenta de la Nación. "¿Por qué lo votan a ese loco?... ¿Por qué no explicamos todo lo que hicimos y que somos los únicos que vamos a estar ahí cuando la derecha gane?", se pregunta casi como reto a su interlocutor.

"La verdad, es que la que no le está hablando a ese electorado es ella, que en lo único que se concentra es sus peleas con la Justicia", comentó en una charla distendida un muy influyente funcionario municipal que estaba en un despacho contiguo a un jefe comunal de la Tercera Sección Electoral, la fortaleza política del peronismo kirchnerista.

Un analista que lleva años analizando los comportamientos sociales de todo el país, pero desde hace algunos años especialmente los del Conurbano bonaerense, le confió esta semana a MDZ un aspecto clave de los votos de Javier Milei y los que representa Unión por la Patria. "Salen de idénticos lugares, se mueven en los mismos circuitos electorales". En resumen, si uno sube lo hace en desmedro del otro

Esta misma preocupación la expresó ayer el dirigente gremial de SMATA, Mario "Paco" Manrique, segundo en la conducción de Ricardo Pignanelli, quien directamente acusó a Luis Barrionuevo de "abrirle las puertas a Milei en todos los ámbitos gremiales, y el peronismo no lo repudia".

Si algo entiende el dirigente gastronómico es que cada crisis se transforma en una nueva oportunidad. Lo hizo durante la pandemia, en la que le acercó varios proyectos al gobierno nacional que tuvieron una muy buena recepción, como el Pre Viaje, que sirvió para sostener la industria turística y hotelera, la mayor preocupación de Barrionuevo. Además, fue el primero que se sumó a quien era el candidato de Cristina Fernández de Kirchner, Wado De Pedro. Cuando Massa le ganó en el último tramo la discusión por la Presidencia, se terminó su estadía ahí.

En el caso Milei, Barrionuevo hace lo mismo. Vio un vacío real de poder alrededor del anarco libertario y lo aprovechó. Tomó nota que muchísimos de sus candidatos, venidos del peronismo aportados por el propio massismo y otros espacios que se fueron del kirchnerismo hace tiempo, terminaban siendo viejos conocidos suyos también.

De lo que va entre las PASO y esta semana, Massa consiguió aglutinar detrás de sí a todos los gobernadores, inclusive los que dudan sobre su personalidad, como Juan Manzur, o el propio Axel Kicillof, que no cree mucho en sus pensamientos económicos y con quien tendrá una tirante convivencia en caso de que ambos ganen las elecciones.

Además, conquistó un segmento del electorado "independiente" con varios de sus anuncios múltiples de beneficios económicos, llegando incluso a poner en duda el voto "estructural" del radicalismo y peronistas que se habían ido del kirchnerismo camporista.

Sin embargo, "todavía faltan tres semanas... Es mucho tiempo en esta Argentina", reconoció el mismo sociólogo que habló con MDZ. "La suba del dólar y la inflación es como un callo para nuestros votantes... Siempre lo sufrieron. Por eso hablamos siempre que empieza otra etapa", reconoció un integrante del equipo massista.

Un funcionario que aún mantiene un despacho en las cercanías del gobierno nacional, que siempre navegó en la "ancha avenida del medio" en la crisis entre Máximo y Cristina Fernández de Kirchner contra Alberto Fernández, no sabe si reir o llorar por haber tenido razón. "Mirá qué diferente hubiera sido todo si no lo hubieran defenestrado tanto al Presidente... Ahora no saben cómo hacer para pararse en un montón de cosas buenas que hicimos porque si no lo reivindican a Alberto".