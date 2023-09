Un posible ministro de Milei reveló detalles del plan del libertario

Guillermo Francos, eventual ministro del Interior si Javier Milei llega a la presidencia, dijo que el líder libertario "es una de las dos o tres personas más inteligentes" que ha conocido en su vida, que la "motosierra" que uso en sus actos de campaña es una forma "simbólica" de lo que hay que hacer con el gasto público y que la Argentina con la inflación es como "un drogadependiente".

En diálogo con Radio Rivadavia, el dirigente político que ocupó diversos cargos a lo largo de su carrera habló sobre la estabilidad de Milei para gobernar si llega a la presidencia y su capacidad de poder acordar con las personas que piensan distinto a él: "Javier me elige a mí por las particularidades que tiene mi trayectoria que es la posibilidad de conversar y hacer acuerdos. No debe ser intolerante, porque si me pone a mi ahí es porque sabe que voy a hacer eso, dialogar". Y agregó: "Es capaz de conversar, pero que tiene ideas muy firmes también, para discutirle sus ideas hay que tener fundamentos muy fuertes".

Además, la polémica que se generó cuando en un acto de campaña en Olavarria el libertario alzó una motosierra y gritaba "tiembla la casta", sigue generando ruido y con respecto a ese tema, Francos dijo que la herramienta es "algo simbólico de lo que hay que hacer con el gasto público", cortar de cuajo con ello.

Otro de los temas que caracterizan al economista de La Libertad Avanza y que siempre se pregunta cuando se conversa con alguien allegado a él es el tema de la dolarización. Así es como Francos explicó que él no es economista pero que el sistema que propone Milei es "muy concreto" y que quiere cortar con la inflación porque la Argentina parece "drogadependiente" de ella. "Hay que terminar con la enfermedad".

En su momento, desde el equipo de LLA dudaban de la dolarización desde el día 0 de gobierno.

"Lo que está haciendo Sergio Massa con la economía argentina es un desastre. Nosotros nos vamos a encontrar un desastre, sobre ese desastre uno tiene que construir un camino", aseguró Francos para referirse al cambio necesario que el próximo presidente debe asumir en materia económica para mejorar la situación del país.

Por otro lado, es un hecho que La Libertad Avanza logró que las elecciones presidenciales de este año sea de tercios, y que todo el sistema político histórico tiemble. Ya no hay una sola grieta, ahora se diversificó la oferta electoral y la gente, al menos en las PASO de agosto, mostró que prefiere al menos conocido que propone medidas polémicas y distintas que a los mismos actores de siempre. Es por ello que Francos opina que "si gana Milei cambia todo en la Argentina, no por sus ideas sino por la implosión del sistema político".

"Se terminan los liderazgos y yo creo que va a haber una especie de anarquía en cada espacio", explicó para luego aseverar que va a haber "un problema" en Juntos por el Cambio- entre la UCR y el PRO-; y en el oficialismo, entre los peronistas, los kirchneristas y los "kicillofistas".

En línea con el tema de las distintas coaliciones y el diálogo que LLA puede tener con ellos o los sistemas sindicalistas, Francos blanqueó que Milei se junto con Luis Barrionuevo (sindicalista de los gastronómicos) y con Gerardo Martínez (Secretario General de la UOCRA) porque "la dirigencia sindical se está dando cuenta que el sistema no está funcionando". "Todos creen que en la Argentina tiene que haber un cambio", concluyó.

Para finalizar, el funcionario negó tener problemas para juntarse y conversar con presidentes y legisladores de otros partidos y aseguró que ya lo hace. "Algunos se consideran independientes otros más atados pero coinciden en que la situación es grave y tiene que haber un ordenamiento", especificó.

"A mi no me asusta en lo más mínimo encontrar acuerdos porque esto no es lo tradicional. Estamos en una situación política diferente", dijo Francos para desmentir la poca "flexibilidad" que puede tener el partido del que forma parte si llegan a ganar las elecciones presidenciales. Agregó que la forma de gobernar hasta el día de hoy "nos ha llevado a esta crisis" y que si triunfa en las urnas Milei "va a cambiar el sistema político" porque la gente está harta.