Eduardo Menem, contra todos: el hermano del expresidente castigó al Gobierno y a la oposición

Eduardo Menem, dirigente político del partido Justicialista y hermano del expresidente Carlos Saúl, dijo que en la Argentina "el presidente no preside, el parlamento no parlamenta," y que no recuerda "que haya habido un parlamento tan vago", como el que hay ahora.

El exsenador dialogó con Radio Continental y habló sobre la actualidad política del país. Le preguntaron si las acciones que esta tomando Sergio Massa, candidato-ministro, son peronistas, a lo que respondió con un rotundo "no" y agregó: "Un peronista no puede hacer nunca lo que están haciendo, destruyendo el país''.

No solo habló sobre la situación actual del gobierno de turno, sino que también agregó su visión sobre "la casta" a la que se refiere el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien tuvo una gran relación con su hermano, el expresidente Menem. "'Milei con lo de la casta política, se refiere a los que viven del estado y no prestan los servicios que tienen que prestar. Yo no soy casta'', aseguró, a pesar de haber ejercido su cargo de senador, de forma discontinuada, desde 1983 a 2005.

Por su parte, sobre "la otra" oposición, la de Juntos por el Cambio, Menem dijo que Mauricio Macri "no tuvo un buen gobierno, permitiendo que vuelva el kirchnerismo" pero que a pesar de ello hizo una trayectoria política digna de admiración. Además, se metió en la interna que hay en la coalición, entre radicales y los del PRO, que comenzó hace unas semanas entre Macri y Gerardo Morales- gobernador de Jujuy- que estuvo minada de "palitos". Menem no dejó pasar la ocasión para opinar también de esto: ''La alianza con el PRO no le ha hecho bien al radicalismo''.

Eduardo Menem, hermano de Carlos Saúl.

Gerardo Morales declaró ayer por la mañana que Macri "le hizo mucho daño a Juntos por el Cambio" porque luego de las PASO alabó mucho a Javier Milei y no dejó claro su apoyo firme a la candidata presidencial de su propio espacio, Patricia Bullrich. El chicaneo fue una respuesta al expresidente que había dicho que la UCR dio quórum en la sesión del Congreso que trataba la reforma al Impuesto a las Ganancias porque "el populismo es muy contagioso", dando a entender que el partido histórico se había vendido.

A forma de reflexión, Menem volvió a retomar la idea de que el país está sin rumbo, ya que además de creer que "hay un presidente que no preside y un parlamento que no parlamenta", a la Argentina también le falta "una persona que lidere, que este capacitada".

"Los últimos dos lideres que tuvo el país fueron (Raúl) Alfonsín y Carlos Menem'', afirmó para finalizar, dando a entender que todos los demás gobiernos no tuvieron un buen liderazgo, ni siquiera el de Cristina Fernández de Kirchner, una figura política que gobernó por ocho años y, según sus seguidores, es lo que le falta al país para encontrar el camino.

El hermano de Carlos Saúl había tildado hace un tiempo a la vicepresidente Fernández de "soberbia y resentida" y agregó que "ella se siente que es la dueña del poder, como si fuera una reina". Menem sostuvo que CFK "se dio el lujo de elegir el candidato a presidente y, lamentablemente, el presidente no asume como tal, debe ser el primer caso en el mundo", aseveró.