Néstor Grindetti liquidó a Javier Milei por reunirse con sindicalistas

Néstor Grindetti aseguró este lunes que Javier Milei "no tiene equipo" para gobernar en caso de ser electo presidente y marcó distancia respecto al armado de Juntos por el Cambio.

"Mostramos diferencia porque tenemos equipo, planes de gobierno que están sobre la tierra y que son realizables, factibles y no utopías o clichés", remarcó en diálogo por C5N.

Asimismo, el candidato a gobernador bonaerense apuntó contra los encuentros que mantuvo el líder de La Libertad Avanza con el líder del gremio de los gastronómicos Luis Barrionuevo.

"Él habla de la casta y se asocia con sindicalistas con los cuáles nosotros no nos sentaríamos jamás. Y él justo se sienta con uno de los más representativos del gremialismo más cerrado, más complicado", agregó.

Por otro lado, Grindetti se refirió a los cuestionamientos que le realizó Gerardo Morales a Mauricio Macri al sostener que "le ha hecho mucho daño a Juntos por el Cambio" con algunas de sus declaraciones post PASO.

"Yo no pienso eso. Creo que esas declaraciones son chisporroteos que pasan de vez en cuando, pero yo les puedo asegurar que en la alianza estamos todos juntos y está muy sólida", respondió.

Por último, y al ser consultado sobre a quién elegiría en un eventual balotaje entre Milei y Sergio Massa, el intendente de Lanús contestó que le "da exactamente lo mismo".

"Yo estoy convencido que nuestra oferta electoral y las posibilidades de gobernar son las mejores. Así que con cualquiera de los dos y no es que no me importe: lo que digo es que estoy muy convencido de que lo nuestro va a ser lo mejor", cerró.