Números que alegran a Javier Milei en un país con un gobierno en retirada

-No son malos tipos, son invotables. Perdieron lo único que le daba sentido a la existencia del peronismo, el respaldo de los que menos tienen, la derrota es cultural y de mediano y largo plazo, no es electoral.

Es uno de los gremialistas más grandes, antiguos y lúcidos el que desprende el epitafio, que cayó como un yunque entre los interlocutores en un club bonaerense la semana pasada, cerca de las 23. Hay una enrarecida certeza entre quienes deambulan los pasillos del poder político y económico: los pobres no votarán peronismo por primera vez, y el partido de Juan Perón no sabe cómo volver a seducirlos para terminar con esta pesadilla llamada Javier Milei. Hay una mezcla de rencor con decepción, no hay crédito ni lavarropas que valga, los habituales repartidores de alimentos y electrodomésticos no saben qué hacer, los elementos no se transforman en votos y ni las gracias les dan.

Javier Milei es sin lugar a dudas el político más molesto de la historia moderna, con una emparentada forma de entender los cambios con Julio Argentino Roca, estridente, crítico de lo preestablecido, osado en sus propuestas y estudioso. Roca se llenó de enemigos rápidamente, como lo hizo Milei, pero logró la adhesión del campo popular para delimitar el país, aprobar la ley 1420 para pelearse con la Iglesia, tal como Milei, e imponer vía Congreso la Ley de Residencia para poder expulsar inmigrantes que se portaran mal, tal como propone el libertario. Roca gobernó el país dos veces y se retiró a estudiar y leer con amigos, tal como promete Milei.

Pagano, Romo y Varela, contra la "casta" en Merlo.

El peronismo no sabe entonces cómo hacerle entender a las clases bajas que es lo establecido lo que se debe mantener inalterable, que las cosas como están deben sostenerse, y que el conurbano puede progresar si Sergio Massa, Axel Kicillof y los muy mal llamados "barones", ya que aquellos eran miembros, por ejemplo en Navarra, de la más alta nobleza jerárquica de la época, reeditan triunfos en todas las localidades principales, donde el pánico del desembarco libertario se palpita en cada esquina. No quieren ni pensar en ver a Carolina Píparo entrar en La Plata en diciembre, pero saben que es una posibilidad concreta.

Marcela Pagano fue ayer con el joven Agustín Romo a Merlo, donde Milei puede ganar la intendencia a través de Eduardo Varela, militante de la Ucedé que casi sin chances se anotó y financió su campaña y ahora sus acciones cotizan por encima del mejor Bitcoin. Todos lo buscan, el exintendente Raúl Othacehé trabaja para que gane y Juntos por el Cambio busca terminar con el intendente Gustavo Mendénez, condenado por corrupción y con la peor elección de su historia: menos de 32% de los votos.

Pagano es y será fronting del próximo Gobierno, de lengua hábil y seductora, avivó a los vecinos de Merlo, que se arrimaron a un colegio para escuchar al candidato y quedó gente afuera esperando. Le apuntó a María Eugenia Vidal y la emparentó con el kirchnerismo, una estrategia que vienen implementando y que hasta ahora es exitosa. Pagano suena como secretaria de Medios nacional, más allá de ser candidata a diputada nacional y parte de la mesa chica de Javier Milei.

Campo. Patricia Bullrich orientó la campaña a favor del campo y contra la corrupción.

Agustín Romo será diputado provincial. Con 27 años es director de la campaña digital del libertario, y arrimó números nunca publicados en los medios masivos de comunicación. Carolina Píparo está a cuatro puntos de Axel Kicillof, con 31 a 25 en la carrera, y muy lejos, con 22 puntos, está Néstor Grindetti, siempre según los datos internos de La Libertad Avanza. Romo sostuvo con micrófono en mano que esas encuestas no son publicadas por los medios tradicionales de comunicación. Milei estaría a tres puntos de ganar en primera vuelta en ese estudio de opinión pública cuyo autor no se aclaró.

El Gobierno es un mal recuerdo, incluso para Cristina Kirchner, madre única del fallido intento de gobernar entre dos personas que se detestaron desde 1998 cuando se gestó el grupo Calafate y Julio De Vido le logró expicar a la viuda de Kirchner por qué era importante odiar a Fernández, un porteño cavallista que nada tenía que ver con su mirada del Estado. Nada cambió. Fernández sigue pensando en privado lo mismo que en 1998, pero su supervivencia está atada únicamente a diatribas de un populismo tardío y empíricamente errático y corrupto, según jueces de distintos países, en distintas cámaras, causas y nombres. Argentina, no lo entenderías.

Juntos por el Cambio atraviesa días altivos de duda, esperanza, incertidumbre, todo junto. Patricia Bullrich lanzó un spot duro prometiendo la creación de una cárcel llamada Cristina Kirchner para corruptos y narcos. Más allá de lo simbólico, es interesante lo que plantea: no habla de política, apela a lo emocional, a menos de un mes de votar, y sus equipos técnicos entendieron finalmente que había que tocar el corazón y transmitir esperanza, firmeza y experiencia, no explicar bimonetarismo con fideos y tuco, tal vez el desembarco más anunciado e inocuo en tiempo largo. Piquetes. Jorge Macri y Patricia Bullrich en contra de los piquetes en Puente Pueyrredón.

La Ciudad es la que se lleva todas las miradas. El espacio que fundó Mauricio Macri veinte años atrás tiene todas las de ganar en un distrito donde Javier Milei no logró hacer una buena elección. Ramiro Marra con sus 12.9 puntos quedó a 43 de Juntos por el Cambio por la sumatoria de Jorge Macri y Martín Lousteau. Ahora Macri busca evitar la segunda vuelta y los números privados asisten su criterio. El kirchnerismo no logra perforar los 25 puntos y Marra tampoco. Macri irá por la vía judicial contra organizaciones sociales que marchen con chicos en los piquetes, algo que nunca pudo establecer Horacio Rodríguez Larreta.

Patricia Bullrich busca un all in en el trayecto final. El temple por sobre la inestabilidad, la experiencia por sobre lo nuevo y asociar directamente a Javier Milei con la "mafia sindical" a partir del acto en la sede de Luis Barrionuevo del miércoles pasado. Serán dos semanas de guerra sutil y permanente, de dos candidatos que indefectiblemente se posicionarán con un discurso duro como reflejo de un Gobierno en retirada, sin músculo más que la expansión monetaria y con cifras semanales que sólo ahorrarán tiempo a los editores de economía de los medios, que Argentina tuvo en siete noches, el mismo aumento del costo de vida que los paraguayos, pero en 360 noches.