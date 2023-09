Detrás de Milei: uno de cada cuatro candidatos de La Libertad Avanza viene de la "casta"

Javier Milei llegó a la política con un mensaje “anticasta”, pero rápidamente distintos dirigentes señalaron su pasado como parte de esa casta cuando trabajó con el exrepresor Antonio Bussi. En sus listas para estas elecciones, además, uno de cada cuatro candidatos ya tuvo cargos en la función pública.

“Había unos temas que afectaban a la provincia de Tucumán y necesitaban un economista que hiciera el análisis de las leyes que se querían sancionar. Se terminó y me fui”, explicó el candidato libertario en Twitter sobre su relación laboral con Bussi. Hoy, el hijo del exrepresor condenado por delitos de lesa humanidad es candidato a diputado nacional en su espacio.

Si Milei repite el resultado de las PASO en la elección general de octubre, suma ocho senadores en la Cámara alta, y cerca de 40 diputados que se terminarán de definir con el sistema D’hondt. De estos posibles nuevos legisladores, al menos 17 ya pasaron por la función pública dentro del Estado, por lo que el propio Javier Milei podría denominarlos “casta”.

Varios tuvieron cargos en dependencias provinciales o municipales, como Claudia López, candidata a senadora por La Rioja, que fue gerenta general del Nuevo Banco de La Rioja, o Julio Daniel Goldstein, que fue director General a cargo de la Dirección General de Higiene y Seguridad, en la gestión de Mauricio Macri durante el Gobierno porteño, y está cuarto en la lista de candidatos a diputados nacionales de la Ciudad.

Pero también hay algunos que sí ocuparon cargos legislativos. entre ellos también está Osca Zago, segundo candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, que fue legislador porteño en tres ocasiones. También, Pablo Ansaloni, el hombre fuerte del Uatre, el sindicato de peones rurales que lideró Gerónimo “El Momo” Venegas, que fue diputado nacional. Incluso, fue aliado del kirchnerismo y en noviembre de 2020 votó a favor del Aporte Solidario a las Grandes Fortunas.

Píparo fue funcionaria de Cambiemos y diputada del bloque de Espert. Prensa: NA

“Lo que no está bien es que sigan cobrando del Estado por no trabajar, yo fui dos veces legislador y me fui a mi casa”, contó Zago en diálogo con MDZ. Además, contó que él antes de dedicarse a la función pública trabajó 20 años en Metrogas. “Uno no es casta por tener alguna relación con el Estado, sino cualquiera que tenga algún contrato, o trabaje en alguna empresa en relación con el Estado, es casta”, aclaró el candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

La Real Academia Española define a la casta de la siguiente forma: “En otras sociedades, grupo que forma una clase especial y tiende a permanecer separado de los demás por su raza, religión, etc”. También indica: “En la India, grupo social de una unidad étnica mayor que se diferencia por su rango, que impone la endogamia y donde la pertenencia es un derecho de nacimiento”.

Otro de los candidatos que tuvo un cargo que se contradice con la plataforma electoral de La Libertad Avanza es Romina Diez, la primera candidata a diputada nacional por Santa Fe, y fue la más votada en la primaria. Diez fue docente en la Universidad Nacional de Rosario, donde se recibió de licenciada en Economía. Javier Milei en caso de gobernar la Argentina, propone terminar con las universidades gratis y avanzar en un programa de vouchers. Javier Milei trabajó para el exrepresor Antonio Bussi. Crédito: Twitter

“La economía es una ciencia social y es muy importante el hecho de saber que si la entendés la vas a poder explicar, por eso muchos jóvenes abrazan las ideas de la libertad porque comprenden lo que está pasando y ven que los políticos no están enfocados en dar soluciones”, señaló Diez en una entrevista con La Capital.

Carolina Píparo es otra de las que está en las listas de Milei, en este caso como gobernador a la provincia de Buenos Aires, pero ya es diputada nacional desde 2021, cuando ingresó junto con José Luis Espert al Congreso Nacional. Pero su CV cuenta haber sido secretaria municipal de La Plata, durante la gestión de Julio Garro y diputada provincial.

Una de las candidatas que hace más tiempo recibe dinero del Estado y hoy está en las filas de La Libertad Avanza es Karina Raíz, que va en la lista de diputados por Santa Fe. Hace 25 años trabaja en la municipalidad de Rosario, según consigna en su Linkedin. Trabaja como contadora en la Secretaría de Hacienda y Economía.