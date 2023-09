Así se organizan los operativos de compra de votos para el domingo

A dos días de las elecciones generales del 24 de septiembre, MDZ tuvo acceso a audios de dos funcionarios de un municipio del Gran Mendoza, quienes participaron de distintas reuniones y se preparan para un gran operativo en los que van a comprar votos. Cuentan cómo lo hacen, cómo se controla que efectivamente la gente vote a su candidato y además, que les darán un bolsón o dinero como contraprestación. Aseguran que ya hicieron este operativo en las PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias) del 11 de junio pasado y que lo repetirán el domingo. Con la desaparición de la boleta sábana esas prácticas no desaparecieron, sino que se adaptaron a la boleta única.

El mecanismo para "certificar" la compra de votos es el celular: piden que el elector se saque una foto "marcando" la opción con la lapicera y, tras enviarlo, recibe la contraprestación. Aunque no está permitido usar el teléfono, nadie tiene facultades para requisar y se hace complicado evitar que tras el box, las fotos se saquen. La Junta Electoral Provincial advirtió a este diario que habrá un cartel en el búnker para impedir usar celulares (y de esta manera enviar una foto como comprobante del voto antes de meterlo en la urna) pero no podrá sacarle el móvil a la ciudadanía.

Quienes conocen los suburbios políticos explican que el mecanismo de compra de votos y de control no es exclusivo de un partido, que todos lo hacen. La diferencia puede estar en la sofisticación. En Las Heras, por ejemplo, hay un choque de aparatos: el municipal que manera Orozco y el provincial que busca quedarse con la comuna. La Municipalidad destinó más de 120 millones de pesos para comprar 15 mil bolsones de comida, justo en coincidencia con el proceso electoral.

El mecanismo

En las elecciones PASO hubo denuncias por compra de votos con mecanismos aggiornados a la boleta única. Pues para el domingo ya se prepara el mecanismo. En un primer audio al que accedió MDZ una funcionaria municipal muy conocida y con un vínculo estrecho con un intendente del Gran Mendoza acepta que "la vez anterior" pagaron 5000 pesos por llevar gente a votar. "No vamos a hacer como se hacía antes, no sé si con ustedes, que venían cinco autos, se daban 5000 pesos y no se sabía nada de él. Ellos van a jugar muy sucio, y desde este lado no tienen a una tarada", asegura en relación a la oposición. A continuación les pide que se organicen y les explica la metodología: "Tenemos un mes para organizarnos. (...) Yo les pido el listado de las movilidades, número de teléfono del chofer, qué persona va a llevar. Un auto lleva entre quince y veinte personas, no más de eso". A continuación explicó, cómo entran a jugar los celulares. Como hay boleta única, lo que debe hacer la persona para recibir entre 2.000 y 3.000 pesos por votarlos, es sacarse una foto en el búnker con su voto antes de llevarlo a la urna y le pide que tengan en claro dónde vota cada persona para ser trasladada.

prohibición de la Junta Foto: Junta Provincial Electoral

En ese sentido, en el audio, la funcionaria indica: "¿Dónde vota Petronita? Número de mesa de Pepe Honguito, número de teléfono de Pepe Honguito, vamos usar la misma metodología que usaron ellos, una foto. La foto del voto, y de esa persona, y el ticket que votaron. Todo eso les vamos a pedir. Ellos hicieron eso y les dieron entre 2.000 y 3.000 pesos. Además esto nos sirve para ir cargando la cantidad de votos, entonces trabajamos ordenados, y es beneficioso para todos. Solicito ese compromiso. Mientras me llegue la foto está todo bien, eso es lo que necesito. Si está en tu lista, ya está. Necesito confirmarlo con el celular", aseguró. "Eso es lo que hicieron ellos la otra vez "(por la oposición). Además, continuó con más detalles sobre qué distrito es el más grande en cantidad de habitantes y por eso a dónde tenía que apuntar. "Al Plumerillo", sostuvo. Además, hablaron de que luego de mandarles el comprobante, los ciudadanos tenían que retirar "un bolsón".

En otro audio, un funcionario varón, al que le llaman "Osvaldo", se expresa: "Los listados que se hicieron en la última elección ya no sirven. Hay que hacer unos nuevos. Hay que hacer los listados y cargarlos y cotejarlos y cuidar que no se repitan los nombres. De cada un listado de 25 personas, es un vehículo. Cada 30 personas, es una trafficc". En ese sentido pidió: "Tienen que sumar más gente. No esperen para traerlos a último momento, vayan pasándonos las planillas. El segundo corte, tipo 18, 19 traes. No podemos salir a contratar movilidad a último momento sino la tenés. Es así, ganamos el Plumerrillo, y ganamos Las Heras", agregan. Además, la gente a la que le habla, les pregunta cómo van a trabajar. "Esto llega hasta el momento de entregar las planillas. Primera entrega hasta el 10 y la segunda el 18. Y ahí contratamos la movilidad. Si tienen más personas, ven cuánta movilidad", advirtió. Además, una mujer le aclaró a la gente con la que estaba reunida: "Ustedes van a tener su trabajo, y quienes tienen en su territorio van a tener el suyo. Dentro de las mismas escuelas vamos a tener un control de qué vehículo vino y cuántas veces vino. No se empiecen a pelear por la movilidad porque eso no nos llega a un fin compartido. El fin compartido nuestros es que Martín sea intendente. No nos pidan recursos ahora. Los recursos son para las elecciones". Un hombre de un merendero dijo: "Yo puse recursos, prefiero yo armar los bolsones y dárselos a mi gente y no que lo hagan esperar y se enojen". Y otra persona preguntó si el pago del combustible es el plata o en voucher. "Efectivo", le respondieron. Además, en ese mismo encuentro, pidieron que :"Avisen a la gente puerta a puerta, cómo se vota". Una persona les advirtió claramente: "La gente está muy enojada porque nos pidieron mercadería después de las PASO y no les entregaron nada". Entonces, el funcionario que conducía la reunión, sostuvo: "No había recursos, pero siempre se dio bolsones. No vengan a decirnos eso", expresó. Otra persona se quejó: "Nosotros no tuvimos día del niño".

No se permite el uso de celulares

MDZ consultó en la Junta Electoral acerca de cómo será el operativo para controlar que la gente no entre con celulares. Sólo se colocará un cartel en el búnker(hay que recordar que no hay cuarto oscuro) pero la autoridad electoral no tendrá facultades para evitar de manera concreta que esto ocurra. Es decir que todo lo narrado puede concretarse perfectamente ya que la Justicia Electoral no podrá evitarlo. Como contó este diario, esta metodología de compra de votos ya se visualizó sin menos detalles, en la elección PASO.