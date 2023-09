Quién puede ganar en la madre de todas las batallas: Las Heras

No es ninguna novedad: la campaña electoral que ya casi llega a su fin, ya que las elecciones generales en Mendoza son este domingo, se libró fuerte en Las Heras. El motivo, tampoco es desconocido: desde que el intendente de Daniel Orozco dejó sorpresivamente Cambia Mendoza para convertirse en el candidato a vicegobernador de Omar De Marchi (La Unión Mendocina), se fue muchísima gente del municipio, se descubrieron posibles delitos que están investigados ante la Justicia y las acusaciones fueron y vinieron. Pero el domingo se sabrá quién será el nuevo intendente. De los cinco, los más votados serán el candidato de Orozco, Martín Bustos; el de Cambia Mendoza, Francisco Lo Presti y la postulante del Frente Elegí, Adriana Cano. Algunos sondeos hablan de un empate técnico entre Orozco y Lo Presti, pero otros, por pocos puntos, lo colocan a Lo Presti arriba. El peronismo hará una muy buena elección, mucho mejor que la provincial. También se presentan Edgardo Videla por el Frente de Izquierda y los Trabajadores y Gonzalo Di Pietro por el partido Verde que no tendrán chances de ganar la intendencia.

Ser intendente de Las Heras fue durante todo el año pasado algo muy querido por varios de por los entonces exfuncionarios del departamentos. Hubo pujas internas muy fuertes que los mismos empleados que sufrieron: actos a los que se asusentaba un secretario que quería ser jefe comunal si otro que también pretendía ser lo que quería ser, y así sucesivamente. En la danza de los nombres se encontraba alguien muy importante para Orozco pero también muy resistida por Cambia Mendoza: la secretaria de Gobierno de la comuna Janina Ortiz y actual esposa del intendente. Pero finalmente el nominado de Orozco fue Martín Bustos, el expresidente del Concejo Deliberante porque, ante la oposición a que fuera Ortiz, era un hombre capaz de seguir "los lineamientos del intendente", según manifestó a MDZ el propio jefe comunal en una reciente entrevista. Una vez que Orozco se pasó a La Unión Mendocina (dos días antes del cierre de listas para las primarias), en la competencia interna de Cambia Mendoza se postularos dos exfuncionarios del municipio: el exsecretario general de la Intendencia, Francisco Oso Tello y el secretario de Obras, Francisco Lo Presti, y este último resultó electo en las PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias) del 11 de junio. En el peronismo hubo cinco candidatos, pero la ganadora fue la senadora Adriana Cano. También pasaron a las generales los candidatos del Partido Verde y del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Cuando quienes voten en Las Heras se encuentren frente a la boleta única este domingo encontrarán entonces para la categoría intendente a Martín Bustos (La Unión Mendocina); Francisco Lo Presti (Cambia Mendoza);Edgardo Videla (FIT); Adriana Cano (Elegí) y Gonzalo Di Pietro (Partido Verde), de acuerdo al orden sorteado por la Junta Electoral local.

Boleta única en Las Heras. Foto Junta Electoral provincial

Los sondeos previos anticipan una disputa, como en la campaña ,entre Bustos y Lo Presti. Desde la comuna se ilusionan con que Bustos sea el ganador - fue el candidato más votado en las primarias- y desde Cambia Mendoza que lo sea Lo Presti ya que en las PASO el frente obtuvo la mayor cantidad de votos. Una última encuesta pedida por Cambia Mendoza lo daba arriba a Lo Presti, y un poco más atrás quedaban Bustos y Cano. El PJ, a diferencia de lo que ocurre a nivel provincial, ha sabido captar los votos como una alternativa a estos dos frentes en puja, de votantes de un distrito que le fue afín durante muchísimos años hasta que en 2015 ganó Orozco, junto con Cornejo en la gobernación. Pese a las peleas, a Orozco le da alta la imagen en el departamento ya que a pesar de ser candidato a vicegobernador, ha hecho campaña casi exclusivamente en su comuna. Algunos análisis aseguran que su imagen es del casi el 50% pero que eso no se trasladaría a Bustos. "Hay gente que está convencida de que Orozco va como intendente", advirtieron a MDZ. La novedad es que el PJ, que sacó 22.000 en Las Heras. es decir quedó tercero cerca de LAUM y CM, subió en el departamento, con Cano a la cabeza, apoyada por varios intendentes del peronismo, como Flor Destéfanis (Las Heras), Fernando Ubieta (Las Paz), Martín Aveiro (Tunuyán), quienes se mostraron junto a ella.

Adriana Cano en campaña. Foto Prensa Cano

Las propuestas de Bustos, además de una continuidad de la gestión de Orozco, rondan en favorecer el turismo y destinar más fondos para cultura y deporte. Lo Presti considera que hay una paralización en el departamento, en especial desde que él dejó el cargo de secretario de Obras y Servicios Públicos que hoy ocupa Bustos, ya que renunció como concejal para asumir como secretario.Por eso apuesta a reactivar las obras públicas, las inversiones y los servicios. Cano, como contó a MDZ, quiere generar trabajo genuino en el departamento con convenio con las empresas que inviertan en la comuna y además, busca que haya una oficina de transparencia para auditar las cuentas de esta gestión. Videla del FIT, quien es un trabajador de la madera, ha remarcado en la crisis habitacional del departamento, el trabajo no registrado y que la gente no llega a fin de mes. El Partido Verde, que está representado en Las Heras por Di Pietro, ha hecho mucha campaña en el departamento ya que el diputado y actual candidato a vicegobernador Emanuel Fugazzotto es oriundo de ese lugar. Han reclamado la eliminación de las fotomultas, cuestionaron un evento que hizo el municipio por el cual se dispusieron 53 millones de pesos para Remar, y más transparencia.