Daniel Orozco, a fondo: las causas judiciales, qué quiere hacer y la campaña sucia

Cuando Daniel Orozco habla no eleva la voz: su tono es suave y monocorde. Hay que prestar atención a cada palabra, porque no se esfuerza en hablar más fuerte. Su presente político era quizá hace un año, inesperado: es el candidato a vicegobernador de Omar De Marchi, el candidato a gobernador de La Unión Mendocina. Pero sus días no son tranquilos: tiene su comuna atravesada por internas políticas y causas judiciales que lo involucran y de las que asegura, "después de la elección se sabrá la verdad". En diálogo con MDZ se refirió a todos estos temas, en una entrevista intensa.

-¿Cómo fue el momento exacto en el que decidió ser candidato de LAUM, una decisión que sorprendió a los referentes de Cambia Mendoza?

- Vamos al revés. No fue la decisión de salir, no nos contuvieron. Un jefe lo debe mostrar con los actos y no con declamación. Un jefe es cuando vos lo considerás tal es por su disposición y su ejemplo. Entonces, sí hubo reuniones no muy tranquilas a través de las cuales uno tomó la decisión de decir que el espacio donde yo quiero es un espacio de construcción, de programas, que piense en la gente y propositivos por eso estoy en La Unión Mendocina.

Orozco y De Marchi, en la entrevista con MDZ y MDZ Radio.

-¿Esas reuniones no muy tranquilas, como indica, fueron con los dirigentes de Cambia Mendoza?

-Sí, hubo una previa antes de irnos. Lo dije en una conferencia de prensa cuando agredieron a mi actual señora . Quería que me trataran como al intendente de Godoy Cruz o de Guaymallén pero es cosa pasada. Hoy quiero hablar de lo que viene.

-¿Hoy cómo se siente en LAUM?

- Muy bien. La recepción de la gente es muy buena. La gente necesitaba esperanza, ahora hay un horizonte. La gente pide educación, salud, los servicios básicos y con Omar estamos trabajando muy fuerte para darle solución. El mismo 10 de diciembre, cuando asumamos, vamos a hacer un paquete de medidas de shock. Tenemos un paquete de medidas preparados para cuando asumamos. Los mendocinos deben sentir que Mendoza ya no está en modo avión, hay que ponerle play…¿Lo escuchaste en algún otro lado?

- ¿A qué apuntan con las medidas de shock?

- El mendocino debe sentirse hoy en día diferente de lo que siente un sanjuanino o un puntano. Yo estuve en reuniones con el gobernador de San Juan, con dirigentes de San Luis. Todos te dicen lo mismo, Mendoza no es la misma de antes. Mendoza ha dejado de ser el faro de la zona Oeste. Está en un estancamiento de más de doce años. Entonces sabemos muy bien que hoy en día viene alguna empresa y no busca a Mendoza, sino a las provincias vecinas. Faltan inversiones, iniciativa política, un plan de Gobierno, un plan de acción. No queremos más el copie y pegue. Vos tenés el presupuesto del año y lo único que le agregás es el 40 por ciento de inflación. No sirve esto. Tenemos que trabajar en políticas de Estado genuinas y la Legislatura, donde si Dios quiere pienso estar, sabés muy bien que vamos a apuntar al diálogo para que se pueda construir. Y no con grieta, en Las Heras sabemos que no hay grietas, en Luján tampoco. A la vistas está que en los equipos de trabajo yo tengo peronistas, demócratas, socialistas y en Luján también se ha visto eso. Hemos sido pragmáticos. Las mejores ideas. Soy radical y sigo siendo radical. Hay gente que es libertaria, otros que votan a Patricia Bullrich. Soy la pata radical de la Unión Mendocina pero estamos todos unidos para una Mendoza mejor.

-¿A quién va a votar en las generales como candidato a presidente/a?

-Estoy en veda política y no lo puedo decir.

-Usted dice que no hay grietas políticas en Las Heras pero desde afuera se ven muchas disputas

-Para que haya una pelea se necesitan dos. Yo no peleo, la gente sabe quién soy. Yo quiero que eso quede claro así. La gente sabe quién soy yo y no por esas cuestiones que han hecho para ensuciarnos. Es así. Estaba sintiendo a Rodolfo Suarez hablando sobre la campaña sucia, si él quiere saber qué es una campaña sucia, que se ponga en mi lugar.

-¿Usted por qué siente que hay una campaña sucia contra usted, porque tiene causas judiciales en la que lo involucran?

- Si vos me estás preguntando esto, es porque ellos quieren que hablemos de esto. Yo quiero hablar de otras cosas, de las viviendas que hemos hecho nosotros, 108 casas en 18 meses; hicimos llevar el agua con la Nación para 80 mil personas; que hablemos de la parte sanitaria que nosotros hemos llevado la delantera en el caso de la pandemia. Entonces hoy en día, me interesa me interesa lo propositivo.

-Hay empleados municipales que dicen que no le pagan el sueldo y el director de Recursos Humanos está imputado por eso. ¿Qué tiene para decir?

- Que esté imputado no significa que es culpable. En 4000 empleados…. (Muestra el celular). Un empleado me pide cobrar por cheque, entonces no va a cobrar en ese momento. Si cobra por cheque va a cobrar en dos o tres días.

-¿Usted dice entonces que es mentira que alguien ha dejado de cobrar?

-Quiero que sepas … que sobre 4000 mil empleados puede llegar a pasar, eso se resuelve por planilla complementaria. Mira hemos perdido cinco minutos de la entrevista en lo que ellos quieren que hablemos. Yo no quiero esto.

-Vi la causa judicial, la leí, ¿Esto es cierto o no?

-Te digo francamente, el mismo sindicato nos defendió en la subsecretaria de Trabajo. Estamos hablando de algo y no de los mendocinos. La subsecretaría de Trabajo ha tomado cartas del asunto y nos defendió. Y les dijimos de la causales o no. Pero no hablamos de las cosas importantes.

- Claro, pero le pregunto porque usted dice que no hay grietas en Las Heras, pero no me parece que sea fácil el clima en el departamento.

- Sí, sí. Mirá lo que puso una chica en el celular. Me pide cobrar con cheque para que no le hagan los descuentos. No sé quién es, quien me lo puso. Tengo el teléfono abierto. Cualquiera me puede hablar. Si quiere por cheque… No es que no han cobrado. Cuando he cambiado de funciones a alguien, otro director la asistencia la tiene que aprobar. No tenemos intenciones de que se atrase. Queremos que sepan que las injusticias que dicen que hacemos, son ficticias. Somos parte de la familia municipal, yo me siento municipal. Daniel Orozco Foto Walter Moreno/MDZ

- En Las Heras, ¿qué transformaciones ha hecho y le gustaría hacer para Mendoza?

- No teníamos un parque, ahora tienen tres hermosos que eran basurales a cielo abierto. Mirtha Legrand no quiso venir a Villavicencio porque estaban las calles destruidas. Cuando hicimos la calle San Martín de nuevo, lo primero que dijimos que díganle a Mirtha Legrand que venga. Hemos hecho transformaciones, yo recibí un municipio en rojo y hoy tenemos de cuatro a cinco nóminas guardadas. Tenemos fortaleza financiera y económica. Hice un libro que se llama Mejorar, Transformar y Desarrollar, incluso lo presenté en México. Te digo la transformación en Las Heras en hechos. El municipio de Las Heras fue premiado como la mejor intendencia del Instituto de Mejores Gobernantes de México y la Universidad Camilo José Cela de España. Como intendente estuve hablando en Bogotá, me dieron el título de embajador del agua. Estuve hablando en la Casa de las Américas y estuve hablando en la alcaldía de Madrid por un tema justamente del mega turismo y por el tema de los residuos sólidos urbanos. Por premios que nos dieron, como el mejor intendente latinoamericano. El municipio fue premiado en el 2018 como el único municipio que hizo un plan de ordenamiento territorial aprobado y hecho en costo cero, por el ministerio del interior de la Nación Argentina fue premiado. Plan de ordenamiento a veinte años, con una política de estado a veinte años, eso significa que cualquiera que se va a sentar en el sillón, sabe lo que tiene que hacer de acá a veinte años. Por el otro lado, Janina (NR: Ortiz, su esposa, la secretaria de Gobierno) también fue premiada hace poco en México por el hecho de de desarrollos sociales realizada desde un municipio, una alcaldía como le llamamos como le llaman ellos. Nosotros estuvimos tuvimos premiaciones, diríamos, porque muchas veces nuestros proyectos fueron copiados por otros municipios.La gente no conoce las cosas que hemos realizado hoy a vos te la estoy diciendo porque esto es realidad, esto es algo que nosotros hemos dicho y que ningún otro municipio lo puede llegar a presentar. Nosotros somos de que momento un municipio entre el segundo más importante en el esquema electorado pero queremos que sea más importante como motor en la provincia de Mendoza

- Y todo esto que narra, ¿Piensa que lo puede continuar Martín Bustos? ¿Por qué lo eligió como candidato a intendente?

- Es una persona que ha sido receptiva, que ha seguido los lineamientos de la política que nosotros tenemos, que comprendió lo que quería el intendente para la gente de Las Heras, y no con chicanas sino con propuestas.

- Antes había muchos anotados…

- Se autopostularon todos. No los elegí yo.

-¿Y quién decidió lo de Martín?

- Entre todo el grupo, lo elegimos. Aparte nosotros no tenemos solo un intendente, él es el presidente del Concejo Deliberate, o sea que si yo me voy, queda él.

- Pero ahora es el secretario de Obras.

- Sí, porque lo pusimos en un área que estaba aletargada, un cambio de acción, que le pusiera el empuje que él le ha puesto ahora. Los últimos meses estaba muy quedada esa área.

-¿ Se refiere cuando estaba Lo Presti?

- Vos lo dijiste, vos lo has dicho.

-Debe ser complejo porque hay gente como Lo Presti que estaba en un área clave y ahora está en la vereda de enfrente, ¿Cómo se vive, eso, era parte de su equipo, gente de su confianza?

- Vos tenés que ver la parte política por un lado y la parte personal por el otro. En la parte personal yo no juzgo a la persona. En la parte política… Preguntale a Lo Presti sobre su enriquecimiento ilícito también, a él le tenés que preguntar estas cosas. Por qué tiene una causa de su patrimonio de más de 100 millones de pesos. Yo estoy con la gente leal, que piensa en la gente y no en su provecho personal. Lo elegí a Martín porque piensa en la gente.

-¿Eso mismo lo siente por Janina?

-Es una persona… si supieras. Cuando fue premiada, yo me casé con ella y muchos me decían te fuste a México de luna de miel, fue más que nada por la premiación que ella tuvo. La cosa fue que… (sic) Es una persona que piensa mucho más en el prójimo que en ella misma. No lo merece. Después del 25 va a salir a la luz todos estos temas de la Justicia, en la que nosotros vamos a saber que fue golpeada física, judicialmente y psicológicamente, lamentablemente por malas praxis.

¿Cómo la eligió a ella como secretaria de Gobierno?

-Fue porque ascendió de a poco. Era secretaria de Lo Presti. Fue ascendiendo por su capacidad, después fue directora del 0800 que era la que atendía lo reclamos. Luego pasó a emprendimientos. Ella sí hizo una carrera. No puedo decir lo mismo. De médico salté a intendente. La gente que tiene bajo su esfera la gente la respeta muchísima.

-¿ Por qué dice que el 25 se van a saber cosas? ¿Las causas por abuso sexual, las cooperativas truchas han sido sólo cuestiones político partidarias?

-Por favor, de ser el mejor intendente hace unos meses a estar a estar con esto sólo porque me fui con Omar. Esto lo saben todos.

-¿Incluido lo de las cooperativas?

-Esto lo saben todos. Pero ves, otra vez hablamos del pasado.

- Lo que pasa que esto lo atraviesa de forma cotidiana.