La candidata a intendenta que busca ser la alternativa en Las Heras

Tiene hasta cinco reuniones por día, y ya casi no le quedan horas para poder juntarse con habitantes del lugar de donde es nacida, criada y quiere ver crecer a sus dos pequeños hijos. Adriana Cano, la candidata a intendenta por el Frente Elegí, que encabeza el peronismo apuesta a pasar por el medio de la feroz interna que existe en Las Heras entre La Unión Mendocina, del actual intendente Daniel Orozco y de Cambia Mendoza. Porque además, se muestra muy preocupada por lo que ve en el departamento: la ruptura del tejido social y la desconfianza de los vecinos en el Estado municipal, según advierte en diálogo con MDZ. También asegura que el servicio de salud municipal está destruido como así también otros servicios básicos. “Muchas acequias están verdes del agua estancada y los niños se encuentran jugando al lado. El intendente es médico, no se preocupa por eso, de hecho cerró dos centros de salud municipales”, lanza. Además, asegura que el fracaso de Orozco es haber prometido una política de hambre cero y terminar su gestión con "180 funcionarios entre los que se encuentra el Director de Merenderos".

Cano se define en la charla con MDZ como "vecina de Las Heras, mamá, docente del Instituto de Educación Superior de Las Heras. Se trata del único que tenemos y que fue creado por el último gobierno peronista. Soy abogada y milito en el peronismo, hago política hace mucho tiempo. Mi formación ha sido de la militancia, a partir del compromiso social. He formado mi familia en ese sentido, mi marido también milita en el peronismo”. Repite mucho el nombre de su partido, del que Las Heras fue un histórico bastión hasta que en 2015 Orozco, de la mano de Cambia Mendoza, ganó la comuna. Pasados 8 años de la gestión municipal, que se encuentra en medio de causas judiciales, y en carrera para las elecciones del 24 de este mes, Cano hace una evaluación sobre el departamento.

"A Las Heras la veo triste y abandonada, con todos los lasherinos desesperanzados. Ha habido una ruptura del contrato electoral que se firmó en el 2015, que se ratificó en el 2019 y que hoy se ve obviamente frustrado y los vecinos no sólo desamparados sino en una cuestión que nos ha afectado moralmente como el patio trasero de la provincia de Mendoza. Hoy ver la tapas de los diarios, las notas periodísticas con las situaciones más aberrantes dentro de la institución municipal que nos tiene que representar y defender, ha hecho que nos transformemos en tapa de diario con situaciones que tocan nuestra moral y orgullo. Creo que Las Heras es un departamento de familias trabajadoras que no se merece estar en la visión pública por esto. Tenemos mucha historia, riqueza turística y económica. Somos un pueblo de esfuerzo y de trabajo y estamos manchados por una pelea política que lo que está haciendo es poner a Las Heras como su campo de batalla. Afecta la prestación de los servicios y la moral de los lasherinos. Los vecinos no conocen los detalles de las causas, están mareados de qué lado está cada dirigente pero sí identifican que la municipalidad es un caos, que hay causas judiciales que nos hacen salir en los diarios y que hay que hacer otra cosa. Se ven muy defraudados", advierte.

Adriana Cano, en campaña. FOTO: @Adry_Cano

De acuerdo a ese diagnóstico que ha hecho y que sale de charlar con la gente que vive en Las Heras, según comenta, "En algunas zonas se ven afectada la recolección de residuos pero en otras no porque está tercerizado. Otros servicios, como la limpieza de las acequias, el alumbrado público, la poda, y hacer un trámite a la municipalidad, también tiene problemas. Abrir un expediente es muy difícil. No se sabe bien quiénes son los directores, lamentablemente a los empleados municipales que también padecen todo lo que está sucediendo, se le pregunta y no saben qué director está a cargo ahora. Los vecinos te piden que se la hagamos un poquito más fácil. Con el tema de las fotomultas por ejemplo, no hay planes de pago. El otro día tuve una reunión con grupo de fleteros. Van a renovarse el carnet. Cinco multas, 120 mil pesos en total. Les pidieron un plan de pago al municipio porque tenían que seguir trabajando, les dijeron que no y se tuvieron que volver a la casa. O sea que las alternativas son escasas, o con la posibilidad de trabajar en la clandestinidad o que no trabajen. Te terminan complicando. Lo mismo pasa con las ampliaciones de las viviendas que muchas son clandestinas porque hay mucha burocracia y el pago ahora de los aforos son más altos. Hay lugares donde las acequias son verdes, por el agua estancada, de unos 60 cm en cualquier distrito de Las Heras, y los niños jugando alrededor", expresa.

Además, la candidata peronista se refiere a la situación de la salud en el departamento."Otra cuestión es el que Orozco es médico y se han cerrado dos centros de salud municipales que eran fundamentales. Uno es que el estaba en el Barrio Democracia, que estaba atrás del Híper y el Centro de Diagnóstico que hacía ginecología, laboratorio ecografía, electro. Todo por razones políticas, por decisiones presupuestarias del municipio. Un intendente que dijo que iba a trabajar por la pobreza cero, hoy se está retirando con 180 funcionarios, y uno de ellos es Director de Merenderos y Comedores. Si vos querés buscar cuál es el fracaso de la política de Orozco, es esa. De hambre cero a un director de Merenderos y Comedores. Tiene 180 funcionarios que no están ni físicamente trabajando. Y lo último el encargado del programa de asuntos espaciales, la verdad que la burla y la impunidad mientras los empleados municipales están en condiciones de indigencia. Los lasherinos y lasherinos estamos cansados que nos subestimen. Han encontrado un sistema muy canje de voluntades electorales muy fuerte, lo venimos denunciando desde el 2019 en la Justicia", dispara.

Adriana Cano caminando el departamento. FOTO: @Adry_Cano.

Una de las propuestas de campaña de Cano tiene que ver con la trasnsparencia y en vinculación con ONG que no tengan vinculación municipal. "Hay que auditar las cuentas, tenemos que lograr esto. Después de lo que venimos, no va ver forma sino hacemos desde diciembre una auditoría interna y ver el estado de las cuentas municipales. A partir de ahí tenemos que empezar a trabajar para generar el vínculo de confianza con el vecino y la vecina. Y luego comenzar a recuperar el tejido social, el vínculo con el municipio. Tenemos el equipo preparado para arrancar", continúa. A esto agrega: "Un tema muy importante es capacitar lasherinos para trabajar y vincular con las empresas que llegan al departamento. Hay que trabajar para eso. Eso lo hizo Flor Destéfanis en Santa Rosa para dar oportunidades. Hoy en Las Heras no creen que hay destino. Se van. No puede ser. Soy una enamorada de mi departamento y como dirigente y mamá de dos niños que quiero que de grandes lo elijan, con esa doble responsabilidad, tenemos mucho por hacer", afirma. ¿Logrará ser la alternativa a La Unión Mendocina y a Cambia Mendoza, en medio de la disputa? Las Heras lo dirá el 24 de este mes.