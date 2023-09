Los favoritos y las sorpresas en las comunas para las elecciones del domingo

En 7 de los 18 departamentos, ya hubo elecciones generales. En los restantes 11 habrá este domingo 24 junto con la elección a gobernador y vice y la mitad de la Legislatura. De acuerdo a lo que dicen la mayoría de las encuestas, no se espera grandes cambios en la conducción de las comunas en general pero sí podría haber algunas sorpresas. Se cree, que por ejemplo, en Malargüe podría ganar el ex gobernador peronista Celso Jaque quien ya ganó la primaria y por lo tanto el radical Juan Manuel Ojeda no lograría la reelección, aunque nada está dicho. En Rivadavia, habrá una pelea cuerpo a cuerpo entre Mauricio Di Césare que es el candidato del Frente Cambia Mendoza y el candidato de Sembrar, el exintendente Ricardo Mansur. En Las Heras las expectativas están puesta en si Daniel Orozco retiene la comuna en manos de su candidato Martín Bustos (La Unión Mendocina) o si gana el candidato de Cambia Mendoza Francisco LoPresti.

Las novedades de acuerdo a las fuentes de diferentes frentes políticos podrían venir desde el Sur y desde el Este. Jaque que sacó 5.000 votos en la primaria del 11 de junio habría crecido, a diferencia de lo que se vaticinó y sería el candidato. “Para nosotros ya ganó Jaque”, aseguran desde su entorno. Sin embargo, la política es como el fútbol, hasta que no termina el partido- leáse las elecciones- no hay ningún ganador y además algunos sectores del oficialismo advierten que como Ojeda por cuestiones personales no pudo hacer campaña en las primarias, ahora podría revertirse la tendencia, porque es el actual intendente y lleva las de ganar. De todas maneras si gana Jaque, para el peronismo sería un golazo: en una elección provincial que estiman volverán a salir terceros, con representantes en la Legislatura que no será la cantidad acostumbrada, pasar de tener 6 comunas a conducir 7, será un resultado muy bueno, enmedio de la polarización que se anticipa en los comicios entre Cambia Mendoza y La Unión Mendoza.

Si nos vamos al Este, aquí también puede haber cambios o mejor dicho una gran disputa cuerpo a cuerpo. Mansur, exintendente radical que se peleó con sus exsocios políticos departamentales, ahora es concejal por el partido comunal Sembrar. Hizo una fuerte campaña que lo llevó a ser el más votado en las PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias) aunque el Frente Cambia Mendoza fue quien más consiguió más sufragios si se suman los tres candidatos que llevaba, en la que se impuso el diputado provincial Mauricio Di Césare, apoyado por el intendente Miguel Ángel Ronco. Luego de las primarias, el favorito era Mansur y para algunos referentes lo sigue siendo. Otros dirigentes aseguran que la presencia del vicegobernador Mario Abed- que es muy potente políticamente en el Este y que ganará cómodo el domingo en Junín, en su retorno a la intendencia- está ayudando activamente a que Di Césare se imponga en la elección. “Además, Mansur va sin candidato a gobernador”, dicen. Militantes de Mansur cuentan que hay una campaña sucia hacia el espacio, y que el municipio está usando toda su estructura para ganar las elecciones, especialmente porque si gana el candidato de Sembrar, todos los funcionarios quedarán afuera. De ambos lados coinciden que el final está abierto.

Ricardo Mansur en campaña Foto Facebook Mansur

En Las Heras en tanto, de los cinco candidatos que hay, hay tres que están más parejos, aunque la pelea se dará entre Bustos, que reporta a Orozco, y LoPresti, avalado por Alfredo Cornejo. El PJ está sumando votos en Las Heras, con la senadora Adriana Cano quien hizo una muy buena elección (sacó 22 mil votos) y las encuestas la dan subiendo unos puntos luego de las primarias, lo que ubicará bien al peronismo lasherino. Sin embargo, mientras hay encuestas que dan como ganador a LoPresti por algunos puntos, otras ven un empate técnico. Se cree además que hay confusión y que mucha gente de Las Heras considera que Orozco, quien es candidato a vice de Omar De Marchi (LAUM) es nuevamente candidato a intendente.

En los departamentos del Gran Mendoza como Ciudad, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Guaymallén no habría cambios de color político. Sí, en donde gobierna Cambia Mendoza, (los dos primeros y el tercero) LAUM quedaría segundo,y en Luján de Cuyo pasaría al revés. Pero, claro está, hay que esperar a que se termine de contar el último voto este domingo y se cargue en la página oficial para conocer quiénes son las personas y los frentes electorales que conducirán la provincia y las comunas por los próximos cuatro años-