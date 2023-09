Tres ejes para entender el estilo de liderazgo de Javier Milei

Mucho se habla de su personalidad, se lo discute, acusa y hasta agravia. Sin embargo, luego de su resonante triunfo en las PASO en Argentina es bueno analizar con claridad algunos puntos centrales que pueden darnos algunos indicios de su estilo en caso de acceder al sillón de Rivadavia.

La historia

Raúl Alfonsín llegó con enorme capacidad de persuasión y cumplió con el objetivo de consolidar la democracia, pero padeció la economía y cedió el poder meses antes. Carlos Menem, pragmático, carismático y “pícaro” logró consolidar un estilo muy propio que produjo una clara división entre el “ismo y el anti”. Menemismo y antimenemismo como la mayoría de los líderes personalistas.

Fernando De la Rúa fue una consecuencia de los 10 años de Menem, podría decirse que se mantuvo ausente como figura en su corta presidencia.

Eduardo Duhalde apareció para apagar un “incendio nacional” y pudo estabilizar el país y la primera gran crisis propia se lo llevó puesto.

Néstor Kirchner, hiperactivo, muy decidido y empático, acaparó todas las miradas con un estilo personalista y cálido.

Cristina Fernández, firme y elocuente, se posiciona como la referencia de este tiempo. Despierta amores comparables con una admiración religiosa y odios equiparables con el despecho.

Alberto Fernández, fue más un director ejecutivo que un líder de su tiempo. Su estado de alerta y presencia constante lo llevo a sobre exponerse y quedar atrapado en una dinámica de alto nivel de exhibición sin grandes resultados.

Javier Milei no llegó con un esquema tradicional. Foto: MDZ.

Resumen en 3 ejes

Posición:

Proyección de experto

Manejo de posturas radicales

División nosotros y ellos

Baja tolerancia a la crítica y la disidencia

Exacerbación de la ira y el miedo

Alta capacidad de procesar la incertidumbre

Tolerancia a la conflictividad

Reducido nivel de estructuración de equipo

Estilo:

Activo y extrovertido

Histriónico

Firme y decidido. Enérgico y ejecutivo

Personalista y poco colaborativo

Tendencia agresiva

Baja capacidad de conciliación

Poco flexible

Tendencia obsesiva

Discurso:

Elevada capacidad de persuasión

Tendencia a la racionalización en lo explicativo

Vehemencia constante

Provocación habitual

Disrupción en los planteos

Simplificación como táctica

Cierto nivel de autocrítica

Utilización del insulto y/o agravio como herramientas de

ratificación de una posición

Conclusión

El clima político sigue convulsionado. Javier Milei no es uno más, no llegó con un esquema tradicional y millones de ciudadanos aún tienen la incertidumbre de no comprender lo que viene. Hay indicios que advierten como también el aprendizaje de los líderes y

limitaciones del contexto. En este combo explosivo llamado Argentina veremos azorados una vez más qué es lo que nos espera.

* Gabriel Slavinsky, psicólogo, consultor político y autor de “100 Recomendaciones para dirigentes políticos”