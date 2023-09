Mas repercusiones por la avanzada de Axel Kicillof para "cazar" el voto boina blanca

El enojo del radicalismo bonaerense con Axel Kicillof y con los "excorreligionarios", por la utilización de la imagen de Raúl Alfonsín para tratar de captar el voto boina blanca, va en aumento. Luego de que en MDZ publicáramos la inauguración de la “Unidad Básica Raúl Alfonsín” en La Plata, nos llegó información de que, en otros municipios de la provincia como Brandsen, Magdalena, 25 de Mayo, Chacabuco y Saladillo habían mandado cartas a los afiliados radicales invitándolos a apoyar con su voto a los candidatos kirchneristas.

Las cartas eran las mismas que habían enviado a los boinas blancas platenses, en la que convocaban a “los radicales de Alfonsín" a alejarse del individualismo de la derecha que los llevo la actual conducción partidaria.

En un párrafo de la misiva advierten que "los radicales somos mas que un sello, somos la expresión de un pensamiento nacional y progresista que defiende al individuo", agregando que "por eso en defensa propia, votamos a Sergio Massa como presidente y a Axel Kicillof como gobernador, porque más allá de no ser de nuestro partido, sus ideas son infinitamente mas cercanas a las nuestras que las de la derecha".

Ante esta situación, el presidente del radicalismo platense, Pablo Nicoletti, hizo una presentación ante el juez Federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, denunciando el "presunto uso indebido" de datos personales de los afiliados radicales.

La denuncia es por las invitaciones y los llamados a los afiliados boinas blancas para invitarlos a la inauguración de la Unidad Básica Raúl Alfonsín.

En tanto, el titular del radicalismo bonaerense, Maximiliano Abad en declaraciones periodísticas, afirmó que estas actitudes demuestran la desesperación de Kicillof. El candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires sostuvo: "El gobernador está desesperado porque sabe que se va, pero Don Raúl y la boina blanca son emblemas de un radicalismo ganador que va a devolver el orden y el progreso a la Argentina".

Asimismo, Abad subiéndose al ring, dijo: "Está claro que no sería conveniente ponerle a un Ateneo radical el nombre de Julio De Vido, José López o Ricardo Jaime. La desesperación de Kicillof lo lleva a invocar el nombre de Don Raúl que jamás hubiera apoyado al populismo que representa el kirchnerismo".

Por su parte, Miguel Fernández, compañero de fórmula de Nestor Grindetti a la gobernación bonaerense, al ser consultado por MDZ sobre el tema, manifestó: "Las cartas a Trenque Lauquen no las mandaron, se ve que estamos muy lejos de La Plata", añadiendo: "La Unidad Básica que abrieron en La Plata, disfrazada con el nombre de Raúl Alfonsín, la van a cerrar después de las elecciones. Son estrategias electoralistas que demuestran la desesperación que tiene Kicillof, para ver donde puede pescar algún voto. En el radicalismo ya estamos grandes para estas cosas".

"Si Alfonsín se levantara de la tumba y viera como está actuando el gobierno provincial, a Kicillof lo saca corriendo a las patadas por la avenida 51. No hay que utilizar su nombre, porque Alfonsín no adheriría a ninguna de las cosas que esta haciendo Kicillof. Jamás hubiera permitido que se ninguneara a los intendentes de la oposición, haciendo proselitismo con los recursos de la provincia desconociendo la representatividad que tienen los intendentes en el territorio yéndoles por atrás a inaugurar obras o entregar cosas que son de todos los bonaerenses. No coincide el espíritu de lo que era Raúl Alfonsín, con la praxis de Kicillof". Miguel Fernandez, Candidato a vicegobernador bonaerense de Juntos por el Cambio

El intendente radical de Brandsen, Daniel Cappelletti, aseguro a MDZ que las cartas también se repartieron en su municipio. "No entiendo cómo Axel Kicillof se toma la atribución de inaugurar un ateneo en homenaje a Raúl Alfonsín, cuando no comulga en lo más mínimo con el espíritu que guio al radicalismo de la mano del padre de la democracia. Es ofensivo para quienes estuvimos desde siempre con Alfonsín, que critique sin saber qué piensa verdaderamente el radicalismo de hoy", sentenció.

"Kicillof habla desde el desconocimiento y nos ofende. Él puede preguntarse lo que quiera, pero no aceptamos que nos utilice ni nos involucre en su campaña electoral. Quiero aclarar que quienes están en Unión por la Patria y se hacen llamar radicales, no son radicales", disparó. Y sumó: "Los radicales integramos una alianza política consensuada, e impulsamos a los candidatos que representan a Juntos por el Cambio. Como radicales defendemos las ideas de Alfonsín y repudiamos el sinsentido del discurso clientelista del kirchnerismo. Mejor que Kicillof hable del desgobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, y de la sumisión en la pobreza a la que nos está sometiendo Sergio Massa".

Finalmente, Daniel Cappelletti dijo que por enfrentar al gobernador su municipio es discriminado "por decir las cosas que pasan en la provincia se ve que Kicillof puso a Brandsen en una lista negra cerrándonos todos los grifos. Al día de hoy la provincia nos están debiendo más de cien millones de pesos que no sabemos cuándo nos van a pagar".

"El problema de la falta de recursos no es solo conmigo, es con todos los intendentes de Juntos por el Cambio, Estamos cansados de este populismo barato, ansiamos el fin de este ciclo nefasto para el país y la provincia de Buenos Aires", agregó.

Como se diría en las tribunas, el radicalismo bonaerense salió con los tapones de punta a defender la utilización que pretende hacer el kirchnerismo de la imagen de Raúl Alfonsín para sumarle el voto radical a sus candidatos.